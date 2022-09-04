Kadın işverene SGK’dan destek

Kadın girişimcilere ait işletmelerde kadın istihdamının desteklenmesi için Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve AB işbirliğinde başlatılan projede 4 bin kadın işveren ve işe aldıkları 4 bin kadın işçiye destek sağlandı. SGK ve AB işbirliğinde 'Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi' (Women-Up) projesi başlatıldı. Bu kapsamda 4 bin kadın girişimci projeden faydalandı. Projeden faydalanan kadınlara aylık 5 bin 150 liralık destek veriliyor. Projeye başvurular e-Devlet üzerinden alınıyor.Hükümet, kadınların istihdama katılımını artırmak için yeni projeler hayata geçiriyor. Daha önce 'Anneler İşe Çocuklar Kreşe' ve 'Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kadın İstihdamının Desteklenmesi' projelerine bir yenisi daha eklendi. Bu kapsamda Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından ortaklaşa finanse edilen, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yürütülmekte olan Women-Up projesi 29.5 milyon euroluk bütçeye sahip bir kadınlara mali destek projesi olarak hayata geçirildi.Ankara'da 800, İstanbul'da bin, Samsun'da 400, Aydın'da 400, Denizli'de 500, Şanlıurfa'da 450 ve Kahramanmaraş'ta 450 olmak üzere proje kapsamında, gerekli şartları taşıyan toplam 4 bin kadın işverene, 2022 yılı Temmuz ayı itibarıyla aylık 5 bin 150 TL destek sağlanıyor.