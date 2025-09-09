Kadın kooperatifleri için destek limiti 1.5 milyon TL’ye çıktı

Halkbank, 2021'den bu yana sürdürdüğü 'Üreten Kadınlar Buluşmaları'nın bu yılki serisini tamamladı. Buluşmaların son etabı Mardin'de yapıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın da katıldığı programda, Türkiye'nin dört bir yanından kadın kooperatiflerinin temsilcileri ve bölgedeki kadın girişimciler bir araya geldi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, kadınların girişimcilik alanındaki yükselişinin sadece ekonomik bir hareket değil aynı zamanda toplumsal dönüşümün de önemli bir parçası olduğunu vurguladı. Göktaş "Kadın girişimciliğinin önünü açacak her türlü desteği sunmayı en önemli görevlerimizden biri olarak görüyoruz" dedi. 2024-2028 dönemini kapsayan Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı'nı hazırladıklarını hatırlatan Göktaş, "Temmuzda ilk toplantısını gerçekleştirdiğimiz Kadının Güçlenmesi Koordinasyon Kurulu, kadınların geleceğini şekillendirecek politikaların koordinasyonla hayata geçirilmesine öncülük ediyor" dedi. Kadın girişimciler için başlatacakları yeni bir projenin müjdesini de paylaşan Göktaş, "7 bölgede yapacağımız çalışmanın ilkini ekimde Afyonkarahisar'da gerçekleştireceğiz. Program kadınların, iş dünyasında daha aktif, güçlü ve söz sahibi olmaları, sektörde daha görünür olmaları için tasarlandı. Katılan her kadın kendi alanında liderlik edecek bir yetkinliğe sahip olacak. Pazarlama, satış ve iletişim stratejisi, marka yönetimi, finansal okuryazarlık, teknoloji kullanımı başta olmak üzere eğitim ve atölye çalışmalarımız olacak. Böylece kadınların bilgi ve becerilerini geliştirmelerini sağlayacağız" diye konuştu.





103 MİLYAR TL FİNANSMAN

HALKBANK Genel Müdürü Osman Arslan ise Üreten Kadınlar Buluşmaları'nın Türkiye'nin en kapsayıcı girişimcilik platformlarından biri hâline geldiğini belirtti. Halkbank'ın OVP hedefleri ile uyumlu çalıştığını vurgulayan Arslan, "Yaşlı ve engelli bakım evi kurmak isteyen, bu alanda yatırım yapmayı planlayan veya bu alanda faaliyeti olup işletme finansmanına ihtiyaç duyan tüm girişimciler için 50 milyon TL'ye kadar limitli kredi paketimizi hayata geçiriyoruz. Ayrıca sektörde Kadın Kooperatifleri için kredi paketini ilk açıklayan banka olarak, Kadın Kooperatifleri Destek Paketimizin üst limitini 500 bin TL'den 1.5 milyon TL'ye yükseltiyoruz" açıklamasında bulundu. Halkbank bugüne kadar Kadın Girişimci Kredi Destek Paketi ile 254 bin kadın girişimciye toplam 103 milyar TL finansman sağladı. Türkiye'de kadın girişimciler tarafından kullanılan kredilerin yüzde 35'inde Halkbank imzası bulunuyor. Finansmanın yanı sıra; Üreten Kadınlar Akademisi, MasterClass Marka Eğitim Programı, Kadın Kooperatiflerini Güçlendirme Çalıştayı ile İhracatta Kadının İzi ve BİGE-Bilim Kızlarla Gelecek gibi projelerle kadınların bilgiye erişimi, markalaşma yolculukları ve küresel pazarlara açılımları destekleniyor. Üreten Kadınlar Buluşmaları ise, Türkiye'nin en kapsayıcı girişimcilik platformlarından biri olarak öne çıkıyor.

ÜLKENİN KALKINMASINA TESİR EDER

2025 Aile Yılı'nda, kadınların, toplumda değişimin öncüsü olmaları için vizyoner politikaları kararlılıkla hayata geçirmeye devam ettiklerini vurgulayan Aile Bakanı Göktaş, "Tüm bu çalışmaların özünde tek bir hedef var. Kadınların potansiyellerini ortaya koyabilecekleri ve üreterek güçlenecekleri bir Türkiye inşa etmek. Çünkü bir kadının ekonomik olarak güçlenmesi, ailesinden başlayarak toplumun geneline yayılan ve hatta ülkelerin kalkınmasına tesir eden pozitif bir etki yaratır. Bu anlamda kadın girişimciliği, kadının güçlenmesi noktasında hayati bir öneme sahip. Bunun için kamu, özel sektör, sivil toplum el ele veriyoruz" dedi.