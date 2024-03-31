Kadın kooperatifleri yeniden yeşerecek

eçen yıl ülkemizi derinden sarsan 6 Şubat depremlerinin ardından, afet bölgesine yönelik hayata geçirdiği "Yeniden Yaşam Projeleri" ile Coca-Cola Türkiye, depremden etkilenen topluluklara umut olmaya devam ediyor. Bu projeler kapsamında, özellikle kadın kooperatiflerine ve küçük işletmelere yönelik destekler büyük önem taşıyor. Coca- Cola Türkiye'nin Anadolu Vakfı ve Toktut Derneği iş birliğiyle, depremden etkilenen kadın kooperatiflerine sosyal işletme olarak kullanabilecekleri konteynerler bağışlaması, kadın girişimcilerin tekrardan ekonomik hayata dönmelerine vesile olacak.Coca-Cola Türkiye, Yeniden Yaşam Projeleri kapsamında hayata geçirdiği kadın kooperatiflerine konteyner desteğiyle afet bölgesindeki kadınların yaşamına dokunuyor. İlk aşamasında depremden etkilenen illerde işyerleri yıkılan esnafa destek amacıyla 70 adet konteyner dükkanın hibe edildiği projeyle, bu kez bölgedeki kadın kooperatiflerine konteyner desteği sunuluyor. Proje kapsamında Hatay'da faaliyet gösteren Arsuz Kadın Girişim Üretim ve İşletme Kooperatifi, S.S. Defne Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, Kırıkhan Halk Eğitimi Merkezi ve Buradayız Hatay Derneği'nin yanı sıra Kahramanmaraş'ta S.S. Mutlu Besin Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ile Malatya'da Toprak Ana Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'ne konteyner desteği sağlanıyor.Depremin yaralarını sarmak ve kadın girişimciliğini güçlendirmek amacıyla sunulan konteynerler, kooperatiflere ait ürünlerin pazarlanması ve sosyal etkileşimler için önemli bir alan sağlıyor. Bu dayanışma ve destek mekanizması, kadınların iş gücüne katılımlarını teşvik ederken, bölgenin sosyo-ekonomik kalkınmasına da katkıda bulunuyor. Kadın kooperatiflerinin yeniden yapılanma ve gelişim sürecinde uzun vadeli bir avantaj sunan proje, sürdürülebilir ekonomik faaliyetlerin temel taşlarından biri haline geliyor.Depremin etkileriyle mücadele eden topluluklara yönelik yapılan sosyal sorumluluk projeleri, Coca-Cola Sistemi'nin topluma ve çevreye olan bağlılığının bir göstergesi olarak ön plana çıkıyor. Kız Kardeşim Projesi'yle de sosyo-ekonomik açıdan dezavantajlı genç kadınlara burs imkânı sunarak ve onların kişisel gelişimlerine katkıda bulunarak genç kadınların hayal ettikleri işlere ulaşmalarına destek olan Coca-Cola Türkiye, kadınların sosyo-ekonomik güçlenmesine yönelik uzun soluklu taahhütlerini bir kez daha vurgulamış oluyor.