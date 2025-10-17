Kadınların kalemiyle yazılacak

Ticaret Bakanlığı ev sahipliğinde, Afrika Birliği koordinasyonunda ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) organizasyonuyla düzenlenen Türkiye-Afrika İş ve Ekonomi Forumu (TABEF), İstanbul Kongre Merkezi'nde kapılarını açtı. Foruma katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Bugün küresel gündemde hâlâ savaş, soykırım, iklim değişikliği ve yoksulluk gibi başlıklar ilk sıralarda yer alıyor. Dünyanın artık gerçekten de yeni bir hikâyeye ihtiyacı var. Şahsen, bu hikâyenin kadınların kalemiyle yazılacağı kanaatindeyim. Her gün bir kadın, dünyanın bir köşesinde harika bir fikri gerçeğe dönüştürüyor. Bu fikirler, tıpkı karı yaran kardelenler gibi en zor şartlarda bile insanlığa umut aşılıyor" dedi.

HAVA KİRLİLİĞİ AZALIYOR

Kadınların küresel sorunlara çözüm üretip, barış kültürünü beslediğini belirten Erdoğan, şöyle konuştu: "Araştırmalara baktığımızda görüyoruz ki, kadın parlamenter oranının yüksek olduğu ülkelerde iç çatışma olasılığı azalıyor. Kadınların barış süreçlerine katıldığı durumlarda, barış anlaşmalarının en az iki yıl yürürlükte kalma olasılığı yüzde 20 artıyor. Yine kadın liderlerin varlığı, kız çocuklarının eğitim hayatlarını ve akademik başarılarını olumlu yönde etkiliyor. Ayrıca kadın liderler, çevre sorunlarıyla mücadelede de fark yaratıyorlar. Bir örnek vermek gerekirse; Hindistan'da hava kirliliğinin en büyük nedenlerinden biri anız yakmaktır. Bu konuda yapılan bir araştırma, kadın genel yöneticilerin görev yaptığı bölgelerde hava kirliliğinde yüzde 40'a varan azalma olduğunu gösteriyor. Çünkü anneler, çocuklarının hava kirliliğine bağlı solunum yolu rahatsızlıklarını birinci elden tecrübe ediyorlar. Ve kadın duyarlılığı liderlikle birleştiğinde, hem insanı hem de çevreyi koruyan bütüncül çözümler ortaya koyuyorlar. Kısacası, yaşadığımız tüm küresel, çevresel ve insani krizlerin çözümünde kadın eline ihtiyaç var. İşte bu nedenle kadınların, Türkiye ve Afrika ülkeleri arasındaki iş birliğinin merkezinde olması gerektiğine yürekten inanıyorum."

AFRİKA'NIN KALBİMDE ÖZEL BİR YERİ VAR

Türkiye'nin 2005'te başlattığı Afrika açılımının ardından 30'dan fazla ülkeyi tanıma fırsatı bulduğunu söyleyen Erdoğan, Etiyopya seyahatinde tekstil atölyesini ziyaret ettiğini, kadınların ürettiği ürünlerin bir dolara alınıp Avrupa'nın pahalı butiklerinde satıldığını öğrendiğini belirterek, "Üzerinden katbekat kâr elde edilen bu ürünler, o kadınların alın teriydi, hayata tutunma umuduydu. Ben de kadınların omuz omuza verdiklerinde adil bir pazarın nasıl kurulabileceğinin örneğini ortaya koymak istedim. 2016'da Ankara'da 'Afrika El Sanatları Pazarı ve Kültür Evi'ni kurduk. Dışişleri Bakanlığımızın koordinasyonunda, birçok ülkeden temin ettiğimiz kadın emeği ürünleri burada satışa sunduk. Elde edilen tüm gelir, emek sahibi kadınlara ulaşıyor. Afrika Yemek Kültürü Kitabı'nı çıkardık, gastronomi kermesi düzenledik. İki cilt hâlinde Afrika Atasözleri Kitaplarını yayımladık. Her 25 Mayıs'ta Afrika Günü'nü çeşitli etkinliklerle kutluyoruz. Ben de Afrika'da tanık olduğum insanlık tecrübelerini kaleme aldım. Afrika'nın kalbimde özel bir yeri var" dedi.

KADINLARIN LİDERLİĞİNİ DESTEKLEYECEĞİZ

Türkiye'nin kadınların liderliğini ve girişimcilik becerilerini desteklemeye büyük önem verdiğini anlatan Erdoğan, "2002'de yüzde 13.1 olan kadın girişimci oranımız, 2024 itibarıyla yüzde 18.2'ye yükseldi. Yapılan anketler, Türkiye'de kadınların yüzde 60'ının girişimci olmak istediğini gösteriyor. Afrika kıtasındaki tablo da oldukça etkileyici. Mesela Sahra Altı Afrika, yüzde 26'lara ulaşan kadın girişimci oranıyla dünyada ilk sırada yer alıyor. Her ne kadar bu başarılar umut verici olsa da, kadınların hâlâ birçok güçlükle mücadele ettiklerini biliyoruz. Finansmana erişim zorlukları, eğitim imkânlarının azlığı ve teknolojik uçurum gibi birçok engeli aşmak zorundalar. Bu nedenle kadınlar için somut ve sürdürülebilir çözümler üretmeliyiz. Ortak fonlar, dijital beceri eğitimleri ve mentörlük programlarının bu noktada büyük katkı sağlayacağı kanaatindeyim. Eğer kadınlara gereken desteği sağlarsak, inanıyorum ki onlar ülkelerimizi 21. yüzyılın parlayan yıldızları hâline getireceklerdir" değerlendirmesinde bulundu.



SIFIR ATIK FORUMU BUGÜN BAŞLIYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın katılımıyla, İstanbul'da Sıfır Atık Vakfı ve Birleşmiş Milletler (BM) iş birliğinde düzenlenecek Sıfır Atık Forumu bugün başlıyor. 104 ülkeden temsilcinin bir araya geleceği forumda, sürdürülebilir bir gelecek için ortak çözümler ele alınacak. Üç gün sürecek etkinlikte; 118 uluslararası partner kuruluş, belediye başkanları, büyükelçiler, BM, UN-Habitat, UNEP ve UNDP gibi küresel kuruluşların temsilcileri yer alacak.



BİNLERCE KATILIMCI İSTANBUL'DA BULUŞTU

Binlerce katılımcının buluştuğu forumun ana teması, küresel belirsizlik ortamında ekonomik işbirliğini güçlendirmeye odaklanan "Küresel Ekonomik Belirsizlikte Yol Almak: Türkiye-Afrika Ortaklığının Güçlendirilmesi" olarak belirlendi. DEİK Başkanı Nail Olpak, açılış konuşmasında foruma 50 Afrika ülkesinden katılım olduğunu bildirdi. Afrika Birliği Komisyonu Ekonomik Kalkınma, Ticaret, Turizm, Sanayi ve Madencilik Komiseri Francisca Tatchouop Belobe, Türkiye ile Afrika'nın altyapı yaptırımları ve sanayileşmeye önem vermesi gerektiğini belirterek, "Türkiye'nin inşaat, imalat ve lojistik alanındaki tecrübeleri kıtamızın sanayi alanındaki hedefleri için çok faydalı olacaktır" dedi. Forumda konuşan Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat ise Türkiye ile Afrika Kıtası'ndaki ülkeler arasındaki toplam ticaret hacminin geçen yıl 37 milyar doları aştığını belirterek, "Bu yıl da inşallah 40 milyar dolara ulaşacaktır" dedi. Bakan Bolat, Türkiye ile Afrika Kıtası'ndaki ülkeler arasındaki toplam ticaretin 2003 yılında 5.4 milyar dolar olduğunu hatırlattı.