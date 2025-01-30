Kafe ve restoranlara ‘harcama limiti’ denetimi

SABAH'ın 'Kafelerde masa tarifesi dönemi' haberi ses getirdi. Haberi ihbar kabul eden Ticaret Bakanlığı, İstanbul'da denetim başlattı. İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü tarafından 30 ilçede 48 ekiple denetim yaptı. Fatih'teki denetimde ilgili mevzuatlara aykırı uygulamaları olan işletmelere ceza kesildi. Ekipler, kafe ve restoranlarda oturan vatandaşları da bu tür uygulamalarla karşılaşmaları halinde CİMER'e şikâyette bulunmalarını söyledi.Denetim sırasında kafede oturan İstanbul Üniversitesi öğrencisi Dilek Aydın, bazı işletmelerde priz kullanımının dahi ücrete tabi olduğunu belirterek, "Birkaç defa böyle bir mekâna denk geldim. Çok sık karşılaştığım bir durum. Sürekli garsonların biri geliyor, biri gidiyor. Bazı yerlerde de masa ücreti oluyor. Direkt 300 TL'yi geçmeniz bekleniyor" diye konuştu.İşletmeci Halit Talha Has ise, "Bizde, oturduğunuz süre boyunca belirli bir harcama limiti yok. Biz üniversite ve lise çevresinde faaliyet gösteren bir kafe olduğumuz için herhangi bir ücret talep etmeden sadece öğrencilerin rahat edebileceği bir ortam oluşturmaya çalışıyoruz. Önceliğimiz insanların rahat etmesi" ifadelerini kullandı.