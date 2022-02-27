Kaliteli tarımın yolu bitkileri korumaktan geçiyor

Tarım ürünleri yalnızca gıdada değil, hayati öneme sahip pek çok alanda hammadde olarak karşımıza çıkıyor. Pandemi
nedeniyle değerini bir kez daha anladığımız gıda konusunda global olarak yaşanan krizi aşmak için bitki koruma ürünlerinin önemi, yeniden gündeme geliyor. Tarım yaparken arazideki tüm bitkilerin de hayatta kalması verimliliği de yükseltiyor. Uzmanlar, bitki koruma ürünlerinin doğru kullanımı ile birlikte verimde büyük kayıpların önüne geçildiğini ifade ediyor. Türkiye
'nin en köklü bitki koruma ürünü üreticilerinden birisi olan Koruma Klor Alkali
, sürdürülebilir tarım için paydaşlarını bilgilendirmeye devam ediyor. Koruma Klor Alkali Tarım Departmanı Teknik Müdürü Ziraat Yüksek Mühendisi Gökhan
Baştuğ, dünyada süren gıda krizi problemini aşmak için tarımda maksimum verime ulaşılması gerektiğinin altını çizdi. Zararlı organizmalara karşı bitki koruma ürünü kullanılmaması durumunda verimin yüzde 70-80 oranında düşebileceğini kaydeden Baştuğ, tarımda tohum ve gübre kadar bitki koruma ürünlerinin de önemli olduğunu ve dünya gıda sektörüne ciddi bir hizmet vermekte olduklarını vurguladı.
ÇİFTÇİ EĞİTİLMELİ
İhraç edilen tarım ürünlerinin geri gönderilmesi hakkında konuşan Baştuğ, çiftçilerin bitki koruma ürünü kullanma konusunda eğitilmesi için sürdürülen çalışmaların genişletilmesi gerektiğine dikkat çekti. Bitki koruma ürünlerinin doğru zamanda, doğru kalibrasyona sahip ekipmanlarla, doğru dozlarda kullanılması gerektiğini vurguladı. Türkiye'de bitki koruma ürünü kullanımında sistemde bazı problemler olduğunu söyleyen Baştuğ, "Bitki koruma ürünlerinin doğru kullanımını önemle vurgulamamız gerekiyor. Çiftçilerimize bu süreci detaylı bir şekilde anlatmak için yoğun çaba harcıyoruz. Tarımda maksimum verimi almak için kaliteli bitki koruma ürünü kullanılmalı ve sahte ürünlerden uzak durulmalı. Çiftçimizin yaptığı en büyük yanlış olarak karşımıza doz aşımı çıkıyor. Aynı zamanda doz altında, yanlış su miktarı ile kullanım, zamanında kullanmama, kalıntı kontrolü ve son ilaçlama ile hasat süresi arasındaki zamana dikkat etmeme gibi birçok sorunumuz var" dedi.
5 MİLYON CEZA KESİLDİ
Baştuğ, "Tarladan sofraya güvenilir gıda, temiz çevre ve sağlıklı toplum oluşturma açısından en büyük sorumluluk üreticimize düşüyor. Bizler tüm kaynaklarımızda doğru kullanım bilgilerine yer veriyor ve her noktada üreticimize ulaşıyoruz. Geçen yıl 24 bin üreticiye ilaç kalıntılı ürün ürettiği için 5 milyon TL ceza kesildi. Bu hem ciddi bir ekonomik kayıp hem de ülkemizin itibarını sarsan bir durum olarak karşımıza çıkıyor. Sahte ürünlerle ilgili ciddi bir takibimiz var. Sahte ürünler ülkemize uluslararası arenada zarar veriyor ve gıda krizini tetikliyor. Sahte ürün takibi konusunda bakanlığımızda bize desteklerini sağlıyor" şeklinde konuştu.
24 MİLYON HEKTAR TARIM ALANINDA VERİM MAKSİMUM SEVİYEYE ÇIKARILMALI
HOLLANDA örneğine değinen Baştuğ, "41 bin kilometrekare yüz ölçümüne sahip Hollanda'nın tarımsal alanı Türkiye'den 20 kat küçük ancak ihracatta Amerika Birleşik Devletleri'nden sonra dünyada ikinci sırada yer alıyor. Hollanda'da bahçecilik sektöründe kurulan lojistik ağ sayesinde hasadı yapılan sebzeler aynı gün New York'ta satışa çıkarılabiliyor. Hollanda 908 bin hektarlık tarım alanında verimli üretim yaparak, 2021'deki tarım ihracatını önceki yıla göre yüzde 9 daha büyüttü ve 183.3 milyar dolar seviyesine çıkararak rekora imza attı. Türkiye'nin 2021 tarım ihracatı ise 30 milyar dolar seviyesinde. 24 milyon hektar tarım alanına sahip olan ülkemizde tarımsal üretimi arttırmak için ve sürdürülebilir tarım için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.