Giriş Tarihi: 28.2.2022

Kaliteli tarımın yolu bitkileri korumaktan geçiyor METİN CAN

Pandemide değeri anlaşılan gıda konusunda yaşanan krizi aşmak için bitki koruma ürünlerinin önemi, yeniden gündeme geldi. Uzmanlar, ürünlerin doğru kullanımı ile birlikte verimde büyük kayıpların önüne geçildiğini ifade ediyor