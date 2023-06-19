Kalyon’dan dev hamle! Avrupa’nın en büyük projelerinden biri olacak

"24 AY GİBİ BİR SÜREDE İŞLERİMİZİ TRANSGAZ'A TESLİM ETME HEDEFİMİZ VAR"

Kalyoncu, projeyi 24 ay gibi kısa sürede bitirme hedeflerinin olduğunu belirterek "Halihazırda geçtiğimiz cuma günü imzaladığımız Karadeniz'in Köstence kıyısından Romanya'nın Podişor bölgesine uzanacak olan 310 kilometrelik bir doğal gaz boru hattı ihalesini kazandık. Geçtiğimiz cuma günü de inşaat alanını biz teslim aldık. 24 ay gibi bir sürede işlerimizi Transgaz'a teslim etme hedefimiz var. Bu projenin önemi Romanya'nın doğal gaz ihtiyacının yüzde 45'ini karşılıyor olması. Aynı şekilde şu anda Avrupa Birliği'nin desteklediği projeler altında Avrupa'da yapılmış en büyük enerji altyapı yatırım projesi olmakla beraber biz Türkiye'de edindiğimiz deneyimi ve ekspertizliği, Avrupa'ya hatta Avrupa'da kalmayarak başka coğrafyaları da Afrika, Amerika, Asya olmak üzere bu şekilde bir yola çıktık. Türkiye'de yaptığımız Güney Marmara doğal gaz depolama hat fasilitesi, TANAP doğal gaz boru inşaatı bu konuda bize çok yardımcı oldu. Bu ihale kapsamında da biz uluslararası rakiplerimize nazaran hem teknik olarak hem de maliyet olarak en avantajlı teklifi veren firma olduğumuzdan dolayı bu ihaleyi kazandık. Özellikle bizler için bizim böyle kritik bir altyapı yatırım işinde oluşumuz bizim Kalyon ve Türk müteahhitleri açısından çok önemli bir adım. Çünkü doğal gaz boru hattı çok herkesin kolaylıkla yapabileceği bir iş değil. Burada da biz uluslararası rakiplerimize teknik olarak da fark ataraktan bu işi uhdemize almış olduk. Avrupa'nın da enerji bağımsızlığın da çok önem yaratan bir proje olduğu için bu projeyi de bir Türk firması olarak almanın gururunu yaşıyoruz tabi ki" dedi.