Kamu harcamalarından tasarruf edilecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 2023-2025 dönemi yatırım programı hazırlıklarıyla ilgili genelge yayımlandı. Genelgede, temel hedef olan sürdürülebilir büyümeyi gerçekleştirmek üzere kamu harcamalarında tasarruf yapmak, enflasyonu düşürerek fiyat istikrarını korumak, yurtiçi tasarrufları artırmak, cari işlemler açığını azaltmak, kamu mali dengelerini ve mali disiplini daha da güçlendirmek, böylece makroekonomik ve finansal istikrarı korumanın temel öncelikler olarak belirlendiği vurgulandı. Genelgede, tasarruf tedbirleri kapsamında, zorunlu haller dışında, 2023 Yılı Yatırım Programı'na yeni proje alınmayacağı ve verimsiz harcama alanlarının tasfiye edileceği aktarıldı. Kamu kaynaklarının etkin kulanılması ve hazine nakit rezervinin güçlendirilmesi için 'Tek Hazine Kurumlar Hesabı'nın kapsamı genişletileceği vurgulandı.