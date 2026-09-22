Kamu yatırımlarında coğrafi veri dönemi! Cevdet Yılmaz açıkladı: Tek sistemde birleşiyor

147 COĞRAFİ VERİ ÖGESİ İÇİN PAYLAŞIM MATRİSLERİ OLUŞTURULDU

Yılmaz, bugüne kadar merkezi idare kurumlarının coğrafi verilerinin ortak standartlarla Ulusal Coğrafi Bilgi Platformu'nda bir araya getirildiğini ve kullanıma açıldığını belirterek, şimdi büyükşehir, ilave ilçe belediyeleri, su ve kanalizasyon idareleri ile il özel idarelerinin de ulusal coğrafi veri ekosistemine dahil edildiğini söyledi.

Bu kapsamda yerel yönetimler tarafından sağlanan coğrafi verilerin standartlara uygun hale getirildiğini aktaran Yılmaz, 147 coğrafi veri ögesi için coğrafi veri paylaşım matrisleri oluşturulduğunu bildirdi.

Yılmaz, kurulan entegre yapıyla coğrafi veriyi yalnızca üretilen bir bilgi olmaktan çıkarıp etkin bir karar destek aracı haline getirmeyi hedeflediklerini kaydetti.

KAMU YATIRIMLARINDA ÇAKIŞMALAR ERKEN TESPİT EDİLECEK

Kamu yatırımlarının planlanmasında farklı kurumların görev ve sorumluluklarının aynı coğrafi alan üzerinde kesişebildiğine dikkati çeken Yılmaz, bir maden sahasının orman alanı, tarım arazisi, su kaynağı, korunan alan, mevcut yatırım veya planlanan başka bir kamu yatırımıyla kesişebildiğini ifade etti.

Bu gibi durumlarda farklı kurumların mevzuattan kaynaklanan görev ve yükümlülükleri ile kamusal önceliklerinin birlikte değerlendirilmesi gerektiğini belirten Yılmaz, benzer durumların enerji santrallerinden karayollarına, demiryollarından sulama tesislerine, sanayi yatırımlarından tarımsal projelere kadar birçok alanda ortaya çıkabildiğini söyledi.

Kamu yatırımlarındaki ve kurumsal önceliklerdeki çakışmaların zamanında belirlenememesinin ilave bürokrasiye, proje değişikliklerine ve gecikmelere neden olduğunu belirten Yılmaz, bunun zaman kaybı ve maliyet artışına yol açtığını kaydetti.

Coğrafi Bilgi Sistemi sayesinde yatırımın ilk aşamasında belirlenen alanla hangi coğrafi veri katmanlarının kesiştiğinin ve hangi kurumların sorumlu olduğunun belirlenebildiğini aktaran Yılmaz, böylece kurumlar arası görüşlerin daha erken, sistematik ve koordineli biçimde yürütülebileceğini bildirdi.