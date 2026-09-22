Kamu yatırımlarında coğrafi veri dönemi! Cevdet Yılmaz açıkladı: Tek sistemde birleşiyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Türkiye Coğrafi Bilgi Sistemi Kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda coğrafi verilerin standartlara uygun üretilmesi, güvenli paylaşılması, kamu yatırımlarında karar destek mekanizması olarak kullanılması, su kaynaklarının yönetimi ve kamulaştırma verilerinin ortak bir sistemde birleştirilmesi ele alındı.
ULUSAL COĞRAFİ BİLGİ PLATFORMU'NDA KULLANICI SAYISI 1,1 MİLYONU AŞTI
Yılmaz, coğrafi bilginin standartlara uygun biçimde üretilmesi, güvenli paylaşılması ve veri odaklı karar alma mekanizması olarak konumlandırılmasının öncelikleri arasında bulunduğunu belirtti.
Toplantıda coğrafi bilgi sistemleri alanındaki gelişmeler ile kamu kurumlarının performans ve olgunluk seviyelerinin ele alınacağını aktaran Yılmaz, aynı bölgedeki projelerin kamu yararına göre seçilmesinde coğrafi bilgi sistemlerinin karar destek rolünün de değerlendirileceğini söyledi.
Merkezi ve yerel yönetimlerin verileriyle stratejik önemi giderek artan su varlığının yüksek verimlilikle kullanımının da toplantının gündeminde olduğunu bildiren Yılmaz, Ulusal Coğrafi Bilgi Platformu'nun e-Devlet'e entegre edilerek vatandaşların, kamu kurumlarının ve üniversitelerin kullanımına açıldığını hatırlattı.
Yılmaz, "1 Ocak 2025 tarihinde 14 bin kullanıcısı olan Ulusal Coğrafi Bilgi Platformu bugün 1 milyon 116 bin kullanıcı sayısına ulaşmıştır. Platform üzerinden sunulan veriler içerisinde parsel, yol, yapı, tescil harici alanlar, ortofoto, şehir atlası, afet toplanma alanları, çevre düzeni planı, uygulama imar planı, nazım imar planı, büyük ovalar, diri fay ve taşkın risk haritaları vatandaşlarımız tarafından yoğun bir şekilde kullanılmaktadır." ifadelerini kullandı.
Türkiye Coğrafi Bilgi Sistemi'nin etkinliğinin artırılması için platformdaki coğrafi verilerin kalitesi, güncelliği ve hizmet sürekliliğinin güvence altına alınmasının önemine işaret eden Yılmaz, hedefin mükerrer veri üretiminin önüne geçmek, veri güncelliği ve güvenilirliğini artırmak ve kamu kaynaklarını daha etkin kullanmak olduğunu belirtti.
147 COĞRAFİ VERİ ÖGESİ İÇİN PAYLAŞIM MATRİSLERİ OLUŞTURULDU
Yılmaz, bugüne kadar merkezi idare kurumlarının coğrafi verilerinin ortak standartlarla Ulusal Coğrafi Bilgi Platformu'nda bir araya getirildiğini ve kullanıma açıldığını belirterek, şimdi büyükşehir, ilave ilçe belediyeleri, su ve kanalizasyon idareleri ile il özel idarelerinin de ulusal coğrafi veri ekosistemine dahil edildiğini söyledi.
Bu kapsamda yerel yönetimler tarafından sağlanan coğrafi verilerin standartlara uygun hale getirildiğini aktaran Yılmaz, 147 coğrafi veri ögesi için coğrafi veri paylaşım matrisleri oluşturulduğunu bildirdi.
Yılmaz, kurulan entegre yapıyla coğrafi veriyi yalnızca üretilen bir bilgi olmaktan çıkarıp etkin bir karar destek aracı haline getirmeyi hedeflediklerini kaydetti.
KAMU YATIRIMLARINDA ÇAKIŞMALAR ERKEN TESPİT EDİLECEK
Kamu yatırımlarının planlanmasında farklı kurumların görev ve sorumluluklarının aynı coğrafi alan üzerinde kesişebildiğine dikkati çeken Yılmaz, bir maden sahasının orman alanı, tarım arazisi, su kaynağı, korunan alan, mevcut yatırım veya planlanan başka bir kamu yatırımıyla kesişebildiğini ifade etti.
Bu gibi durumlarda farklı kurumların mevzuattan kaynaklanan görev ve yükümlülükleri ile kamusal önceliklerinin birlikte değerlendirilmesi gerektiğini belirten Yılmaz, benzer durumların enerji santrallerinden karayollarına, demiryollarından sulama tesislerine, sanayi yatırımlarından tarımsal projelere kadar birçok alanda ortaya çıkabildiğini söyledi.
Kamu yatırımlarındaki ve kurumsal önceliklerdeki çakışmaların zamanında belirlenememesinin ilave bürokrasiye, proje değişikliklerine ve gecikmelere neden olduğunu belirten Yılmaz, bunun zaman kaybı ve maliyet artışına yol açtığını kaydetti.
Coğrafi Bilgi Sistemi sayesinde yatırımın ilk aşamasında belirlenen alanla hangi coğrafi veri katmanlarının kesiştiğinin ve hangi kurumların sorumlu olduğunun belirlenebildiğini aktaran Yılmaz, böylece kurumlar arası görüşlerin daha erken, sistematik ve koordineli biçimde yürütülebileceğini bildirdi.
KAMULAŞTIRMA VERİLERİ ORTAK KATMANDA BİRLEŞTİRİLECEK
Coğrafi bilgi sistemleriyle sağlanacak koordinasyonun kamulaştırma süreçlerinde de kullanılacağını belirten Yılmaz, farklı kamu kurumlarının kendi görev alanlarına göre kamulaştırma verileri ürettiğini ve taşınmazlara ilişkin değerleme çalışmaları gerçekleştirdiğini ifade etti.
Yılmaz, "Kara yolundan demir yoluna, enerji tesisinden içme suyu ve altyapı yatırımlarına kadar pek çok kamu yatırımında kamulaştırma süreçleri yürütülmektedir. Farklı kamu kurumlarımız, kendi görev alanlarına göre kamulaştırma verileri üretmekte ve taşınmazlara ilişkin değerleme çalışmaları gerçekleştirmektedir. Aynı bölgedeki benzer nitelikteki taşınmazlar için farklı kurumların farklı zamanlarda yaptığı kamulaştırmalarda bedellerde farklılaşabilmektedir. Uyuşmazlıklara ve yargı süreçlerine de konu olabilen bu durumun önüne geçmek amacıyla, değişik kamu kurumlarının gerçekleştirdiği kamulaştırma verilerini ortak bir coğrafi veri katmanında bir araya getireceğiz." ifadelerini kullandı.
YERLİ VE MİLLİ NAVİGASYON PROJESİ ÖNE ÇIKIYOR
Coğrafi veriyi yenilikçi fikirlerle işleyerek ileri teknolojiyle buluşturmanın temel hedefler arasında bulunduğunu belirten Yılmaz, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı aracılığıyla girişimcilerin coğrafi veriyi teknolojiyle buluşturan yenilikçi projelerinin teşvik edildiğini ve desteklendiğini söyledi.
Yılmaz, "Yerli ve Milli Navigasyon Uygulaması Geliştirme" projesinin öne çıkan projeler arasında olduğunu belirterek, Türkiye'nin kendi teknolojik altyapısı ve coğrafi verileri esas alınarak ihracat potansiyeli yüksek bir navigasyon ekosistemi oluşturulmasına katkı sağlandığını ifade etti.
Coğrafi veriden katma değer üretme hedefinin deniz yetki alanlarını da kapsadığını belirten Yılmaz, Milli Savunma Bakanlığı Deniz Kuvvetleri Komutanlığının "Ulusal Deniz Coğrafi Veri Merkezinin Kurulması" Projesiyle Mavi Vatan'ın coğrafi veri altyapısının güçlendirilmesinin ve Türkiye'nin deniz coğrafi veri kapasitesinin ileri bir seviyeye taşınmasının hedeflendiğini kaydetti.
SU KAYNAKLARI GERÇEK ZAMANLI İZLENECEK
İklim değişikliği, nüfus artışı, kentleşme ve artan su talebinin su kaynaklarının miktar ve kalite açısından birlikte değerlendirilmesini zorunlu kıldığını belirten Yılmaz, kurumlar arası koordinasyon ile güvenilir, güncel, standart ve bütünleşik bir su verisi altyapısının oluşturulmasının önemine işaret etti.
Yılmaz, "2026–2035 Ulusal Su Planı ile Türkiye'nin gelecek 10 yıllık dönemdeki su yönetimi hedefleri ve öncelikleri belirlenmiştir. Ulusal Su Bilgi Sistemi kapsamında oluşturulan bilgi ve veri altyapısının 'Akıllı Su Yönetim Sistemi' ile daha ileri bir aşamaya taşınması planlanmaktadır. Böylelikle, su kaynaklarının miktar ve kalitesini kaynaktan son kullanıcıya kadar bütüncül bir yaklaşımla, gerçek zamanlı izlemeyi ve yönetmeyi amaçlıyoruz. Ulusal Su Bilgi Sistemi için gerekli coğrafi verilerin, ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından standartlara uygun, güncel ve güvenilir şekilde üretilerek Ulusal Coğrafi Bilgi Platformu üzerinden paylaşılması planlıyoruz." ifadelerini kullandı.
KKTC'NİN COĞRAFİ VERİ ALTYAPISI GÜÇLENDİRİLİYOR
Yılmaz, Coğrafi Bilgi Sistemi alanındaki kurumsal bilgi birikimi ve tecrübenin dost ve kardeş ülkelerle yapılan işbirliklerinde de değerlendirildiğini belirtti.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bu işbirliklerinde özel bir yere sahip olduğunu ifade eden Yılmaz, 2024 yılında KKTC'de Ulusal Coğrafi Veri Altyapısı Projesi'nin başlatıldığını hatırlattı.
Proje kapsamında hava fotoğrafları çekimleri, gerçek ortofoto üretimleri ve 3 boyutlu dijital ikiz çalışmalarının tamamlandığını belirten Yılmaz, "Üretilen verileri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti otoritelerine teslim edilme aşamasına gelmiş durumdayız." bilgisini paylaştı.
Yılmaz, yürütülen çalışmaların ortak hedefinin coğrafi veriyi Türkiye'nin kalkınmasına hizmet eden güçlü bir kaynağa dönüştürmek olduğunu vurguladı.
"Türkiye Yüzyılı vizyonumuzla, coğrafi veriyi kamu yönetiminde daha doğru kararların alınması, yatırımların daha etkin planlanması, kaynakların daha verimli kullanılması, ekonomik ve toplumsal değer üreten yeni ürün ve hizmetlerin geliştirilmesinde stratejik bir güce dönüştürmeye kararlıyız." diye konuştu.