Kamuda ATM’ler birleşti: Vatandaşın da devletin de cebine yarayacak

Kamunun 7 bankası birleşti, ortak ATM projesini hayata geçirdi. Vatandaşlar, Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Katılım, Vakıf Katılım, Emlak Katılım ve PTT'deki ATM işlemlerini artık 'TAM' isimli yeni ATM'lerden yapacaklar. Türkiye'nin ATM Merkezi "TAM" platformu ile kamu bankaları vatandaşlara daha hızlı ve avantajlı hizmet sunabilecek. Bankacılık işlemleri tek noktadan, para çekme/yatırma, bakiye sorgulama gibi işlemlerle sınırlı olmadan yapılabilecek. Ortak olarak çalışacak ATM'lerde, masraf ve komisyon ücreti alınmayacak. Böylece vatandaş, bankacılık işlemleri için ekstra ücretten kurtulmuş olacak. Bir ATM'nin maliyetinin 20 bin euro olduğu ve yurtdışından ithal edildiği düşünüldüğünde, projeyle yaklaşık 500 milyon dolar da devletin kasasında kalmış olacak. 2023'te uygulamaya alınan TAM Projesi, bugün itibarıyla 5 bin 200 ATM ile Türkiye'nin 81 ilinde hizmet veriyor. Yakın zamanda 19 bin TAM ATM'si vatandaşın hizmetine sunulmuş olacak.Dün TAM projesinin lansmanı Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in katılımıyla yapıldı. Türkiye Bankalar Birliği Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, Tam ATM platformuna dahil olan bankaların sahip oldukları ATM'lerin ülkedeki toplam ATM sayısının yüzde 36'sını, Türkiye'deki toplam ATM'lerde yapılan işlemlerin ise yüzde 40'ını oluşturduğunu belirterek, şöyle konuştu: "Bu projeyle bankalarımız optimum sayıda ATM tahsisiyle satın alma ve operasyonel maliyetlerini azaltacak, daha etkin market yönetimi yapabilecek. Finansal erişimi kolaylaştırarak müşteri memnuniyeti sağlayacaklar. TAM ATM eğitim platformuna dahil olan banka müşterileri herhangi bir ücret, masraf ve herhangi bir şey ödemeyecekler. ATM'nin yazılımı, monitoring (izleme) gibi işbirliğinin önümüzdeki dönemde daha da yayılarak bütüncül bir eğitmen platformu haline gelmesini bekliyoruz. Bugün 7 bankayla hayata geçirdiğimiz bu platformun yayılarak daha farklı bankaların da sisteme katılacağını öngörüyoruz. Bu konuda birkaç bankanın da talepleri vardı."Kamu bankalarının proje için kurduğu Bileşim A.Ş.'nin Genel Müdürü Murat Hakseven, proje sayesinde merkezi ve saha operasyonlarının teknoloji, altyapı konularında ciddi tasarruflar sağlanacağını kaydetti. Hakseven, "Ortak ATM yazılımıyla yönetilen, müşterilerin para çekme, para yatırma ve bakiye sorma gibi temel fonksiyonlarla sınırlı kalmaksızın, kendi bankasının işlem setiyle masrafsız ve komisyonsuz bir şekilde işlem yapabilmesine olanak sağlayan projesi hayata geçirmiştir" dedi.Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, projenin bankalara maliyet optimizasyonu sağlayacağını söyledi. Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan ise "Bu uygulamanın halihazırda artan şube dışı işlem alışkanlığını ivmelendirerek bankacılık hizmet kalitesine de katkı sunacağını düşünüyorum" diye konuştu. Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir, müşterilerinin hem bankacılık işlemlerine erişimlerinin hızlanacağını hem de ücret ve komisyonsuz hizmet alacaklarını söyledi. Vakıf Katılım Genel Müdürü Mehmet Ali Akben "Bankalarımızın operasyonel maliyeti minimize edilecek" derken, Emlak Katılım Genel Müdürü Onur Gök ise projenin dış ticaret dengesine de olumlu katkı sağlayacağını anlattı. PTT Genel Müdürü Hakan Gülten ise "Proje, müşterilerimize günlük yaşamda büyük kolaylık sunmanın yanında PTT ve kamu bankalarının maliyetlerinin azaltılmasına katkı verecektir" dedi.Platforma dahil banka müşterileri masrafsız ve komisyonsuz hizmet alabilecek.ATM'ler tek merkezden yönetilecek.ATM'ler üzerinde yeni ve ortak bir yazılım çalışacak.Yeni yazılımla mevcuttaki sınırlı işlem seti genişleyecek.Optimizasyon sayesinde aynı hizmet noktalarındaki ATM'lerin ihtiyaç duyulan lokasyonlara yönlendirilmesi ile birlikte finansal erişilebilirlik artacak.TAM Projesi'nin lansmanında konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, pazartesi günü Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile birlikte tasarruf ve verimlilik paketini açıklayacaklarını duyurdu. Edinilen bilgilere göre, tasarruf tedbirleriyle birlikte kamu kurumlarında giderler kalem kalem hesaplanacak, harcamalar en aza indirilecek. Zorunlu olmadıkça kamu kurum ve kuruluşları bina ve araç kiralamayacak. Kiralanan ek bina ve araçlar ihtiyaca göre belirlenecek. Yılın değişik zamanlarında farklı illerde düzenlenen tanıtım, eğitim gibi etkinliklere ara verilecek. Kırtasiye harcamaları azalacak, yazışmalar dijital ortamda yapılacak. Yüzde 65'i biten yatırımlar tamamlanacak, ancak yeni yatırımlara başlanmayacak. Kamu kurumlarına bağlı konuk evleri ve sosyal tesislerde özel kontenjanlar sınırlandırılacak. Ayrıca toplum ve kamu yararına olan sosyal sorumluluk projeleri hayata geçirilecek. Kamu binalarında enerji tasarrufu uygulanacak. Tedbirlerle 100 milyar lira tasarruf hedefleniyor.Ekonomiprogramının çalıştığını anlatan Şimşek, "Kur ve faiz sübvansiyonuyla bir yere varamayız. Sürdürebilir yüksek büyümeye doğru önemli bir çıkış olacak" dedi. Altına yönelik kota uygulamasına gittiklerini, çıkar çevrelerinin memnun olmadığını söyleyen Şimşek, "Kusura bakmasınlar. Ülkede olmayan metali ithal edeceksiniz, bir köşede atıl olarak duracak" dedi.Vergıleriartırmayacaklarını belirten Şimşek, "Enflasyon yüksek, mayısta da yükselecek diyebilirler ama son 12 ayda ülkemizde deprem yaşandı. Bunun sektörel olarak bütçe açığı olarak baskısı var. Bütçe açığının yüzde 10'lara çıkmaması için aldığımız tedbirlerin bir kısmı enflasyonistti ama bir kerelikti. Bazı vergileri artırdık, bu sene artırmayacağız" diye konuştu.UluslararasıFinans Enstitüsü ve Türkiye Bankalar Birliği işbirliğiyle İstanbul Finans Merkezi'nde düzenlenen 'Türkiye Sürdürülebilir Finans Forumu'nda da konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sürdürülebilir finans kaynaklarının yaklaşık 3 trilyon dolar olduğunu, geçen yıl Hazine'nin Türkiye'nin ilk yeşil tahvil ihracını yaptığını, bunu devam ettireceklerini söyledi. Sürdürülebilir Kalkınma Raporu'nda Türkiye'nin 166 ülke arasında 72. olduğunu dile getiren Şimşek, bunun arzulanan bir sıralama olmadığını belirtti. Şimşek, büyümenin kompozisyonunun iyileştiğini, bunun dezenflasyonu, daha düşük cari açığı ve rezerv birikimini getireceğini belirtti. Şimşek, bu yıl cari açığın milli gelire oranının yüzde 2.5'e düşebileceğini belirtti. Bakan Şimşek, ekime göre enflasyon beklentilerinde 10 puanlık bir iyileşme olduğunu da söyledi.