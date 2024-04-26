Kamuda harcama kontrolü devreye girecek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kamuda tasarruf konusundaki çalışmaların nihai noktaya geldiğini söyledi. Uludağ Ekonomi Zirvesi'nin açılışında yaptığı konuşan Şimşek, kamuda tasarruf tedbirlerine yönelik çalışma konusunda da bilgi vererek, "Bu sene harcama ayağına odaklanacağız. Kamuda tasarruf ve harcama üzerine bir süredir çalışıyoruz. Tasarruflar konusunda çalışmalarımızı nihai noktaya getirdik, yakında bazı hususları paylaşacağız, bazı hususlarda gereken adımları atacağız. Kamuda tasarruf artış ve harcama kontrolü 2024'ün ikinci yarısında güçlü şekilde devreye gidecek" şeklinde konuştu. Şimşek, Orta Vadeli Programı (OVP) güçlü şekilde uyguladıklarına dikkati çekerek, "OVP çalışıyor, arzulanan sonuçları veriyor. Programı güçlendireceğiz, Türkiye'nin makroekonomik sorunlarını çözmekte son derece kararlıyız. OVP'de en büyük önceliğimiz fiyat istikrarı" dedi. Şimşek enflasyonla mücadelede sonuçların yılın ikinci yarısında alınacağını kaydetti.Ekonomi programının bazı alanlarda öngörülerinden çok daha iyi çalıştığını anlatan Şimşek, "Rasyonel politikalar, yapısal reformlar beraberinde yatırımcı güvenini getirmeye başladı. Bu, portföy tercihlerini etkilemeye başladı" diye konuştu. Şimşek, Türkiye'ye Haziran 2023 ile Şubat 2024 arasında 17 milyar dolar portföy girişi olduğunu kaydetti. Kredi derecelendirme kuruluşlarının "Notu artıracağım bu program sayesinde" diye pozitif görünüme geçtiklerini dile getiren Şimşek, "Önümüzdeki aylarda programın güçlü uygulanmasının devamı ile kredi notu artışı gelecek" dedi.