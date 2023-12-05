Kamuda ortalama maaş 37 bin 500 liraya çıkacak

Asgari ücretli, memur, emekli zammında geri sayım başlarken, 7.500 liranın altında aylık alan 6 milyonun üzerindeki emeklinin kök aylıkları artacak, 4.5 milyon memura artış seyyanen zam üzerinden yapılacak. Temmuz ayında kamu çalışanlarına kıdem tazminatı, döner sermaye ödemelerinde dikkate alınmadan 8 bin 77 liralık seyyanen zam yapıldı. Yasa kapsamında seyyanen zam ödemesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitecek ancak bu ilave ücret ödenmeye devam edecek. Ocak zammıyla ortalama devlet memuru maaşı 25 bin liradan 37 bin 500 liraya çıkacak. Yaklaşık 6 milyon emekli en düşük aylık olan 7.500 liranın altında olup temmuz ayında yapılan yüzde 25'lik zam kök aylıklara yansıtılmıştı. Bu yılın başında kök aylıklar artarken, en düşük emekli aylığının da 10 bin lirayı geçmesi bekleniyor. Çalışan emeklilere 5 bin lira ikramiye ödenmesini de içeren torba kanun Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek. İkramiyeler 15 Aralık'tan itibaren hesaplara geçecek. Asgari ücret, memur ve emekli zammında merak edilen bazı soruların yanıtları şöyle:Temmuz ayında memura yüzde 17.55+8 bin 77 lira seyyanen zam yapıldı. Böylece en düşük memur maaşı 22 bin 17 liraya, ortalama maaş da 25 bin liraya çıktı. Orta Vadeli Program'da öngörüldüğü gibi yüzde 65 zam öngörüsüne göre 6 aylık enflasyon yüzde 38 olacak. Memur ve emeklileri için toplu sözleşmeden kaynaklı yüzde 15'lik zam bulunuyor. Buna 6 aylık enflasyon farkı ekleniyor. Memura yeni yılda yapılacak zammın yüzde 50'yi geçmesi bekleniyor. Bu yüzde 50'lik artış seyyanen zammın da içinde yer aldığı tutar üzerinden yapılacak. Dolayısıyla 22 bin 17 lira olan en düşük memur maaşı 11 bin lira artışla 33 bin liraya, ortalama 25 bin lira alan bir memurun maaşı da 12 bin 500 lira artışla 37 bin 500 liraya çıkacak. Kıdem ödemelerinde 8 bin 77 liralık tutar dikkate alınmayacak.SSK, Bağ-Kur emeklilerine yüzde 65 enflasyon tahminine göre refah payı ile birlikte yaklaşık yüzde 50 bir öngörülüyor. Bu durumda 4 bin 850 lira olan kök aylığınız 2 bin 425 lira artışla 7 bin 275 liraya çıkacak. En düşük emekli aylığının 10 bin lirayı geçmesi bekleniyor. Kök aylığınız olan 7 bin 275 liraya ek olarak 2 bin 725 lira daha alacaksınız.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan başkanlığında yapılacak ilk toplantıda Komisyon'un çalışma takvimi netleştirilecek. Asgari ücretin yüzde 40 artışla 15 bin 962 liraya, düz 16 bin liraya çıkarılması seçeneği ön plana çıkıyor. Asgari ücrete yüzde 35 oranında zam yapılması durumunda 3 bin 990 lira artışla 15 bin 392 lira olacak. Komisyon'un ilk iki toplantısında uzlaşma sağlanamazsa üçüncü toplantı kararı alınarak tüm rakamlar masaya yatırılacak. Ortaya çıkan tablo Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak. Aralık ayının son haftasında dördüncü toplantı sonrası 2024 asgari ücret zammı netleşecek.İşverene bugün itibarıyla 500 liralık asgari ücret desteği sağlanıyor. Asgari ücret desteği konusunda nihai kararı hükümet verecek. Bunun da Komisyon toplantıları sürecinde şekillenmesi bekleniyor. Evde bakım parası, 65 yaş aylığı, engelli yakın aylığı gibi sosyal yardımlar da yapılan zam kadar artacak. Beş aylık enflasyon vergisini dikkate aldığımızda 65 yaş aylığı 3 bin 405 liraya, evde bakım desteği 5 bin 97 liradan 7 bin 391 liraya, engelli yakın aylığı bin 874 liradan 2 bin 718 liraya çıkacak. Yine okul öncesi, ilköğretim, ortaöğretim, yükseköğretim öğrencileri için ailelere verilen sosyal ve ekonomik destekler de yükselecek. Örneğin okul öncesi için yapılan 2 bin 421 liralık destek 3 bin 511 liraya, yükseköğretim için verilen destek de bin 320 liraya yükselecek.Birinciderece memura ek gösterge düzenlemesi için yasal düzenleme gerekiyor. Yapılacak düzenlemeyle kamu şefleri, teknikerler, veri hazırlama ve kontrol işletmenleri başta olmak üzere ek göstergesi 2800'den 3600'e çıkacak, kamu çalışanları ve emeklilerinin hem geliri hem ikramiyesi artacak. Ancak yasal düzenlemenin ne zaman Meclis'e geleceği konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı.DevletMemurları Kanunu'nda (657 sayılı) tanımlanan ve memurların kıdemlerini ortaya koyan puanla sistemine kademe ve derece adı veriliyor. Her yıl bir kademe ilerlemesi, her 3 yılda bir derece yükselmesi yapılıyor. Bu kapsamda 4 yıllık fakülte mezunları 9. derecenin 1. kademesinde, 2 yıllık üniversite mezunları 10. derece ve 2 kademeden göreve başlıyor ve en çok 1. dereceye kadar yükselebiliyor. Master yapanlar 1 kademe, doktora yapanlar 1 derece, master ve doktora yapanlar 1 derece, 1 kademe uygulamasından yararlanıyor. Genel olarak lise mezunları 13. derecenin 3. kademesinde, ön lisans mezunları 10. derecenin 2. kademesinde, lisans mezunları da 9. derecenin birinci kademesinde memuriyet görevine başlıyor. Memurların sözleşmeli personel pozisyonlarında geçirdikleri hizmet süreleri, öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri dereceleri aşmamak kaydıyla kazanılmış hak aylık derece, kademelerinin tespitinde değerlendiriliyor.Memur ve emeklileri bu yıl 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşme görüşmelerinde şu kazanımları elde etti:Memurun mali ve sosyal hakları iyileştirildi.Şube müdürü ve müdürlerin mali hakları artırıldı.Memura ücretsiz toplu taşıma hakkı verildi.TOKİ konutlarında memurlara öncelik verilecek.Mobbing İzleme Kurulunda memur temsilcisi olacak.Engelli memura lojman önceliği sağlanacak.Güvenlikçilerin ek ödemeleri artırılıyor.Tabip dışı sağlık personeli de ek ödeme alacak.Kamudaki mühendislerin mali hakları iyileşiyor.Toplu Sözleşme ikramiyeleri aylık ödenecek.