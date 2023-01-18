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Giriş Tarihi: 18.1.2023 11:11

Kamunun imalat sanayisi yatırımlarında en yüksek pay kimya sektöründe oldu

2023 Yılı Yatırım Programı'na göre, kimya sektörüne bu yıl 1,7 milyar lira ödenek ayrıldı. Geçen yıla göre en fazla ödenek artış oranı yüzde 437,1 ile dokuma ve giyim sektöründe oldu.

AA
Kamunun imalat sanayisi yatırımlarında en yüksek pay kimya sektöründe oldu

Kamunun bu yıl imalat sanayisi yatırımları için en fazla ödenek tahsis ettiği sektör 1 milyar 705 milyon lirayla kimya sektörü olurken, ikinci sırada gıda sektörü yer aldı.

2023 Yılı Yatırım Programı'ndan yapılan derlemeye göre, 8 sektörü kapsayan imalat sanayi yatırımları için ayrılan ödenek, geçen yıla kıyasla yüzde 55,1 artarak 4 milyar 227 milyon 692 bin liraya yükseldi. En fazla ödenek ayrılan sektör ise "kimya" oldu. Kimya sektörünün ödeneği, geçen yıla göre yüzde 113,7 artışla 1 milyar 705 milyon liraya çıktı.

Kimya sektörü içinde en fazla kaynak tahsisi ise 1 milyar 610 milyon lirayla Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğüne yapıldı.

Ödenek büyüklüğü bakımından kimya sektörünü 761 milyon 750 bin lirayla gıda sektörü takip ederken, bu kapsamdaki en yüksek ödenek de 336 milyon 250 bin lirayla Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ'ye ayrıldı.

Üçüncü sırada yer alan demir yolu taşıt sanayi için tahsis edilen ödenek tutarı da 654 milyon lira oldu.

EN FAZLA ÖDENEK ARTIŞ ORANI DOKUMA VE GİYİM SEKTÖRÜNDE

Ödenek artış oranları açısından bakıldığında ilk sırayı dokuma ve giyim sektörü aldı. Bu sektör için ayrılan ödenek 2022 yılına göre yüzde 437,1 arttı. Bu sektörü, yüzde 425,3 artışla elektrikli makine alanı izledi.

KOBİ ve girişimcilik sektörü yatırımları için ayrılan ödenekte ise yüzde 64,4 azalış oldu.

Kamunun imalat sanayi yatırımları için ayrılan ödenek miktarı (bin lira) ve geçen yıla göre değişim oranları şöyle:

SEKTÖRLER 2022 2023 Değişim (Yüzde)
Kimya 797.764 1.705.000 113,7
KOBİ ve Girişimcilik 656.684 233.762 - 64,4
Demir yolu taşıt sanayi 416.600 654.000 57,2
Gıda 349.111 761.750 118,2
Basım sanayi 345.941 509.850 47,3
Standardizasyon ve kalite 152.620 332.530 119,8
Elektrikli makine 7.054 30.000 425,3
Dokuma ve giyim 183 800 437,1

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Kamunun imalat sanayisi yatırımlarında en yüksek pay kimya sektöründe oldu
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