SON DAKİKA! Bakan Göktaş "müjde" diyerek duyurdu! Kamuya 3 bin yeni personel alımı yapılacak

DOĞUM İZNİNİN ARTIRILMASI VE BABALIK İZNİ

Bakan Göktaş, doğum izninin artırılması ve babalık izniyle ilgili olarak "16 haftadan 24 haftaya yükseltmeye yönelik bir çalışmamız gündemde. Bu konuda geçtiğimiz hafta grubumuzla da istişare ettik. İnşallah Meclis'in çalışmasına bağlı olarak 2026'ının ilk başında olmasını ümit ediyoruz." ifadelerini kullandı.