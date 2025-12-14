Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri SON DAKİKA! Bakan Göktaş "müjde" diyerek duyurdu! Kamuya 3 bin yeni personel alımı yapılacak
Giriş Tarihi: 14.12.2025 11:00 Son Güncelleme: 14.12.2025 11:12

SON DAKİKA! Bakan Göktaş "müjde" diyerek duyurdu! Kamuya 3 bin yeni personel alımı yapılacak

Son dakika haberleri: Aile ve Sosyal Hizmetler bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kamuya 3 bin yeni personel alımı yapılacağını açıkladı. Doğum izninin artırılması ve babalık izniyle ilgili de konuşan Göktaş, "16 haftadan 24 haftaya yükseltmeye yönelik bir çalışmamız gündemde. İnşallah Meclis'in çalışmasına bağlı olarak 2026'ının ilk başında olmasını ümit ediyoruz." dedi.

SON DAKİKA! Bakan Göktaş müjde diyerek duyurdu! Kamuya 3 bin yeni personel alımı yapılacak
  • ABONE OL

Son dakika haberleri: Aile ve Sosyal Hizmetler bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kamuya 3 bin yeni personel alınacağını söyledi.

"MÜJDE" DİYEREK DUYURDU

Kamuda hizmetlerin kalitesini artırmak amacıyla 3 bin yeni personel alımı yapılacağını belirten Bakan Göktaş, "Bugün de bu müjdesi tüm kamuoyuyla paylaşmak istiyorum" dedi.

DOĞUM İZNİNİN ARTIRILMASI VE BABALIK İZNİ

Bakan Göktaş, doğum izninin artırılması ve babalık izniyle ilgili olarak "16 haftadan 24 haftaya yükseltmeye yönelik bir çalışmamız gündemde. Bu konuda geçtiğimiz hafta grubumuzla da istişare ettik. İnşallah Meclis'in çalışmasına bağlı olarak 2026'ının ilk başında olmasını ümit ediyoruz." ifadelerini kullandı.

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA! Bakan Göktaş "müjde" diyerek duyurdu! Kamuya 3 bin yeni personel alımı yapılacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz