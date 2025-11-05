Kamuya yeni personel alımı yapacak! BOTAŞ başvuru tarihini açıkladı

Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 5.11.2025 10:58 Son Güncelleme: 5.11.2025 11:01

Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ) istihdam edilmek üzere 223 yeni personel alımı yapacak.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ) bünyesinde istihdam edilmek üzere 223 yeni personel alımı gerçekleştirileceğini duyurdu.

BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "BOTAŞ bünyesinde istihdam edilmek üzere 223 yeni personel alımı gerçekleştirilecektir. Başvurular, 10 Kasım 2025 tarihinde Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden başlayacak, 14 Kasım 2025 saat 23.59'a kadar yapılabilecektir" denildi.

