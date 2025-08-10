Kapadokya 2 milyon yolcuya hazırlanıyor

Türkiye, hem tarihi mirasını geleceğe taşımak hem de havacılık altyapısında dünya standartlarını yakalamak için yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Nevşehir'in Avanos ilçesinde restorasyonu tamamlanan tarihi Avanos Köprüsü'nün açılışında yaptığı konuşmada, bugüne kadar 509 tarihi köprünün restorasyonunu tamamlayarak kültür mirasına kazandırdıklarını söyledi. Sultan 2. Abdülhamid Han döneminde inşa edilen 152 metrelik köprünün aslına uygun olarak güçlendirildiğini belirten Uraloğlu, "Tarihimize vefa borcumuzu öderken, turizmden ekonomiye kadar pek çok alanda katkı sağlıyoruz" dedi.Aynı gün Kapadokya Havalimanı'nda yapımı süren yeni terminal binasında incelemelerde bulunan Uraloğlu, yıllık 700 bin yolcu kapasitesinin yaklaşık üç kat artırılarak 2 milyona çıkarılacağını açıkladı. Terminal binasında Nevşehir taşı ve bölgeye özgü figürler kullanılacağını belirten Uraloğlu, "Gelen turistler havalimanına ilk adım attığında Nevşehir'in ve Kapadokya'nın değerleriyle karşılaşacak" ifadelerini kullandı. Projenin ilk etabı ekim ayında hizmete girecek, ayrıca pist tarafına yapılacak yeni taksi yolu sayesinde uçakların iniş-kalkış süreleri kısalacak.Türkiye'nin havacılık yatırımlarındaki başarı örneklerinden biri de Çukurova Uluslararası Havalimanı oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 10 Ağustos 2024'te hizmete giren havalimanı, ilk yılında 5 milyondan fazla yolcuya ulaştı. 13 ülkede 22 noktaya direkt uçuş imkânı sunan havalimanı, 110 bin metrekarelik modern terminali, 69 uçaklık park kapasitesi ve dünyanın en büyük gövdeli yolcu uçaklarını ağırlayabilen pistiyle bölgenin turizm ve ticaretine güç katıyor. Kargo bölümüyle Türkiye'nin hava kargo taşımacılığında ikinci büyük HUB'ı olma özelliği taşıyan Çukurova Uluslararası Havalimanı, Orta Doğu'ya açılan stratejik bir kapı olarak konumlanıyor.