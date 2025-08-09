Kapadokya Havalimanı’nın kapasitesi 2 milyona çıkıyor!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Nevşehir il programı kapsamında Kapadokya Havalimanı'nda yapımı devam eden yeni terminal binasını yerinde inceledi. Burada basın mensuplarına açıklamada bulunan Bakan Uraloğlu, "Burası ülkemizin önemli lokasyonlarından bir tanesi. Geçen sene, 2023 göre 722 binlik bir yolcu hareketiyle yüzde 28'lik artışla tamamladı. Zaten halihazırdaki havalimanımızın kapasitesi 700 bin, bunu geçmiş olduk." açıklamasında bulundu.

Bakan Uraloğlu, yolcu sayısındaki artışı öngererek Kapadokya Havalimanı için projeleri bitirerek yatırım programına aldıklarını akabinde de ihalesini gerçekleştirdiklerini anımsattı. Bakan Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Bu sene, şu ana kadar 400 binin biraz üzerinde bir yolculuk var. 800 bin civarında bir yolculuk olacağını ve kısa zamanda da bunun bir milyonu yakalayıp onun üzerine çıkacağını öngörüyoruz. Bunun için biz de burada projelendirdiğimiz inşaatlarımıza başladık."