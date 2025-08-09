Kapadokya Havalimanı’nın kapasitesi 2 milyona çıkıyor!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Nevşehir il programı kapsamında Kapadokya Havalimanı'nda yapımı devam eden yeni terminal binasını yerinde inceledi. Burada basın mensuplarına açıklamada bulunan Bakan Uraloğlu, "Burası ülkemizin önemli lokasyonlarından bir tanesi. Geçen sene, 2023 göre 722 binlik bir yolcu hareketiyle yüzde 28'lik artışla tamamladı. Zaten halihazırdaki havalimanımızın kapasitesi 700 bin, bunu geçmiş olduk." açıklamasında bulundu.
Bakan Uraloğlu, yolcu sayısındaki artışı öngererek Kapadokya Havalimanı için projeleri bitirerek yatırım programına aldıklarını akabinde de ihalesini gerçekleştirdiklerini anımsattı. Bakan Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:
"Bu sene, şu ana kadar 400 binin biraz üzerinde bir yolculuk var. 800 bin civarında bir yolculuk olacağını ve kısa zamanda da bunun bir milyonu yakalayıp onun üzerine çıkacağını öngörüyoruz. Bunun için biz de burada projelendirdiğimiz inşaatlarımıza başladık."
KAPASİTE YILLIK 2 MİLYON YOLCUYA ÇIKACAK
Proje hakkında da bilgi veren Bakan Uraloğlu, "Öncelikle yaklaşık 3 bin 600 metrekare olan bizim kapalı alanımızı, terminal ve diğer alanlarımızı, yaklaşık 10 bin 500-10 bin 600 metrekareye çıkararak 3 katından biraz daha fazla bir büyüme elde etmiş olacağız. Yine biraz önce bahsettiğim ve halihazırda kapasitesini doldurmuş olan yıllık 700 bin yolcu kapasitesini 2 milyona çıkarmış olacağız." dedi.
Bakan Uraloğlu ayrıca check-in ve pasaport kontrol alanları da dahil olmak üzere tüm kapalı alanları genişleteceklerine dikkati çekerek, aynı zamanda iniş ve kalkış yapan uçakların kısa sürede terminale yanaşmalarını ve pist başına ulaşmalarını sağlamak için yeni bir taksi yolu yapılacağını da dile getirdi.
Uraloğlu, Nevşehir taşını da yeni yapıda kullandıklarını belirterek iç dekorasyonda da bölgenin birçok ürününü ve değerini kullanacaklarını kaydetti.
Bakan Uraloğlu, havalimanında devam eden çalışmaları iki etap halinde gerçekleştirdiklerini belirterek "Bulunduğumuz etabı ekim ayında bitirerek hizmete açacağız. Terminal binasını da inşallah önümüzdeki yılın ortalarında hizmete açmış olacağız ve bu şekilde de ülkemizin havacılığına, ilimizin turizmine katkı sağlamış olacağız. Ben çalışma arkadaşlarıma emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Bir an önce de burayı bitirmeleri noktasında kendilerine gerekli talimatları verdik. Önümüzdeki senenin ortasında da inşallah bitirmiş olacağız." diye konuştu.