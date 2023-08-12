Kapadokya’da 500’den fazla kaçak yapı yıkıldı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, AK Parti Nevşehir İl Başkanlığı tarafından bir otelde düzenlenen "Şehir Buluşmaları" programında yaptığı konuşmada, Nevşehir'in tarihi ve kadim bir şehir olduğunu söyledi.

Bu değerlerin keşfedilip sahiplenmesi, korunması ve gelecek nesillere aktarılması gerektiğini vurgulayan Ersoy, şunları kaydetti:

"Bu sadece bizlerin sahip olduğu bir zenginlik de değildir. İnsanlık adına korumamız gereken bir görev. Bu yüzden de bizim sorumluluğumuzu kat kat arttırıyor. Bu bağlamda biliyorsunuz koruma amaçlı sistemi oluşturabilmek için burada Kapadokya Alan Başkanlığını hayata geçirdik. Kapadokya Alan Başkanlığıyla bölgenin korunmasıyla ilgili en üst ölçekli planlar ve diğer yapısal sorularla ilgili çok ciddi yatırımlar yaptık. İnşallah önümüzdeki hafta da üst ölçekle ilgili çalışmalar tamamlandı, bunu da askıya çıkıyoruz. Şimdi ne yapıldı diyorsanız, Kapadokya Alan Başkanlığı hayata geçtiği andan itibaren 500'ün üzerinde kaçak yapı yıkıldı. Özellikle kültürel ve tarihi dokuya zarar veren 500'ün üzerinde kaçak yapıyı Alan Başkanlığı döneminde yıktık."

Altyapı sorunları, yatırımlar ve kamusal ihtiyaca çözüm getirmek üzere 3 bin 700'den fazla konunun karara bağlandığını anlatan Bakan Ersoy, gelecek hafta, yıkılma tehlikesi altındaki 4 peribacası, Zelve Örenyeri çevre düzenleme projesi, Göreme Açık Hava Müzesi, Aşk Vadisi ve Güvercinlik Vadisi'ne yönelik çalışmalarda ihaleye çıkmaya hazırlandıklarını aktardı.

"KÜLTÜR YOLU FESTİVALLERİNE DAHİL EDİLEN ŞEHİR SAYISI ARTIRILACAK"

Kapadokya'nın dünyanın cazibe merkezlerinden biri olduğunu vurgulayan Ersoy, bölgenin marka değerine katkı sunmak amacıyla Kültür Yolu Festivallerine dahil edildiğini hatırlattı.

Ersoy, bu yılki etkinliklere Kapadokya'dan başlanıldığını ve 12 Kasım'a kadar 11 farklı kentte gerçekleştirileceğini dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Nevşehir'de 30 ayrı noktada 300'den fazla etkinlik gerçekleştiriyoruz. Beklentimizin çok üzerinde bir katılım oldu. Etkinliklere 750 bin civarında kişi katılmış. Bugün ve yarın milyonu geçmeyi planlıyoruz. Kapadokya'nın Türkiye genelinde ve dünyada tanıtılmasına fayda sağlamak istiyoruz ama her şeyden önce markalaşmasıyla ilgili çalışmaları tamamlamış oluyoruz. O açıdan da Kültür Yolu Festivali'ni amacına uygun bir şekilde Nevşehir'deki 9 günlük etkinlikleri tamamlamış olacağız. Önümüzdeki haftadan itibaren Erzurum Palandöken ve Trabzon Sürmene etkinlikleri başlıyor. Sırasıyla 12 Kasım'a kadar devam eden bir etkinlik silsilesinden bahsediyoruz."

Farklı kentlerden festivale dahil edilme konusunda talepler aldıklarını anlatan Ersoy, her yıl şehir sayısının artırılacağını, 2028 yılında 35 şehre festivalin yayılacağını belirtti.

Bakan Ersoy, 14 Ağustos'un AK Parti'nin kuruluş yıl dönümü olduğunu hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Geçen 21 yıllık dönemde ülkemiz çok büyük badireler atlattı. Felaketlerle karşılaştık, dünyayı sarsan ve kapanmaya neden olan Kovid-19 salgını, savaşlarla geçti ama ülkemiz bunların üstesinden çok doğru pozisyonlarla, azim ve gayretiyle gelebildi. Hiçbir zorluğu, engeli gerekçe göstermiyoruz. Önemli olan çözüm odaklı olmak. 21 yılı başarılı şekilde tamamladık. Önümüzdeki 5 yıl da yine halkımızın beklentisine uygun şekilde, Türkiye için süreci en iyi şekilde yönetmek asli görevimiz olacak."