Kapasitesini geliştirene 20 puan indirim

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, KOSGEB Kapasite Geliştirme Destek Programı'nda bu yılın 3. başvuru dönemini açtıklarını söyledi. Kacır, Nsosyal hesabından, KOSGEB Kapasite Geliştirme Destek Programı'na ilişkin paylaşım yaptı. Türkiye ekonomisinin kalbi KOBİ'leri güçlendirmeye devam ettiklerine işaret eden Kacır, "KOSGEB Kapasite Geliştirme Destek Programı'nda, bu yılın 3. başvuru dönemini açıyoruz. 20 milyon liraya kadar, 36 ay vadeli kredi için 20 puanlık finansman desteği sağlıyoruz. Bu yıl, ilk iki başvuru döneminde 1.647 işletmemizin 25.5 milyar lira krediye uygun koşullarda erişimini sağladık. Ülkemizi daha üretken ve rekabetçi bir geleceğe taşımak için KOBİ'lerimizin yanındayız" şeklinde konuştu.

GERİ ÖDEMESİZ DESTEK

Programla KOBİ'lerin verimliliğini, dayanıklılığını, üretimini, pazar büyüklüğünü ve kurumsal kapasitesini artırmaya yönelik ölçek büyütme yatırımlarına ve büyük işletmelerin tedarikçilerinin geliştirilmesine katkı sağlamak amaçlanıyor. KOBİ'lerin bir kez faydalanabileceği program çerçevesinde, işletmelerin makine-teçhizat, kalıp, yazılım, personel, hizmet alımı giderleri ve işletme sermayesi için finansal kuruluşlardan kullanacakları kredinin faiz/kâr payı giderlerine, finansal kuruluşlarla imzalanan protokol hükümleri kapsamında, geri ödemesiz destek sağlanacak. Programa, telekomünikasyon, programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler, bilişim altyapısı, veri işleme, barındırma ve diğer bilgi hizmeti faaliyetleri ile bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetleri sektörlerindeki işletmeler başvurabilecek.