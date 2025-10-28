Kâr payı geliri olup vergi vermeyenler dikkat!

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), 2024'te kira, ücret, menkul sermaye iradı ile değer artışı kazancı geliri elde eden ancak bu gelirlerine ilişkin beyanda bulunmayan mükelleflere yönelik çalışmalarını yoğunlaştırdı. 1 Mart-7 Nisan tarihlerini kapsayan beyan döneminde 2 milyon 248 bin mükellef beyanname verdi. 857.6 milyar lira matrah ve 267.3 milyar lira vergi beyan edildi, 473 bin mükellef de kira, ücret, menkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlara ilişkin olarak ilk defa beyanname doldurdu. Süresinde beyanname vermeyen mükelleflere de SMS ile hatırlatma yapıldı. Bu hatırlatmanın da etkisiyle, beyan dönemi sonrasında kira, ücret, menkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlara ilişkin 136 bin mükellef tarafından beyanname verilerek 49.6 milyar lira matrah ve 2.8 milyar lira ödenecek vergi beyan edildi. Bilgilendirmelere rağmen beyana tabi gelirini bildirmeyen mükellefler için harekete geçildi. İlk aşamada, beyana tabi kâr payı kaynaklı menkul sermaye iradı elde etmesine rağmen beyanname vermeyen ve yaklaşık 500 milyon lira vergiyi ziyaa uğrattığı tespit edilen 2 bin 335 mükellef vergi dairelerine bildirildi. Beyanname vermesi gereken mükellefler söz konusu gelirlerine ilişkin bilgilere, Hazır Beyan Sistemi'nden ya da Dijital Vergi Dairesi'ndeki "mali bilgilerim" menüsünden ulaşıp, beyannamelerini vererek sistem üzerinden ödeme yapabiliyor.