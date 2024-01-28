“Karadeniz’in Gözü” martta açılıyor

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO), Karadeniz gazının karaya çıkarıldığı nokta olan Zonguldak'taki Filyos Doğalgaz İşleme Tesisi'nde yaptığı yeni karargahı "Karadeniz'in Gözü" Mart ayında hizmete açılacak. Birçok ödüllü projesi bulunan Melike Altınışık imzasını taşıyan yeni karargah, Filyos nehrinin kıyısına konuşlanan dalgalı bir tasarım olarak vücut buldu. TPAO'nun Filyos Doğalgaz İşleme Tesisi'nde yapımında sona gelinen yeni karargahında açılış için gün sayılıyor.Zonguldak'ta inşaatına Haziran 2022'de başlanan TPAO'nun bölgedeki yeni genel merkez binası tasarımı ile büyülerken, yeni karargaha "Karadeniz'in Gözü" adının verildiği öğrenildi. Bitmek üzere olduğu öğrenilen projenin Mart ayında açılmasının planlandığı ifade edildi. Eşsiz bir gözlem alanına sahip olan yeni karargah, Filyos Nehri'nin Karadeniz'e döküldüğü, antik çağda Billaius olarak adlandırılan noktada inşa edildi. Proje kapsamında ayrıca zaman ve sürekliliğin mekansal birleşimi olarak nitelendirilen mevcut dalgakıran duvarı 110 metre genişliğinde ve 30 metre derinliğinde yeni bir mekana dönüştü. Binadaki ana katlar, liman alanını 360 derece deneyimleyebilecek giriş lobileri, ofisler, toplantı odaları ve gözlem odaları olarak düzenlenmiş durumda.Karadeniz'de son yıllarda yaptığı sondajlarla 710 milyar metreküplük doğal gaz keşfine imza atan Fatih Sondaj Gemisi yeni müjdeler için çalışmalarını sürdürürken, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da 2024 yılının keşif yılı olacağını açıkladı.