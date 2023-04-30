Karapınar GES açılış için gün sayıyor

Konya'nın Karapınar ilçesinde kurulan, 2 bin 800 futbol sahası büyüklüğündeki Karapınar Güneş Enerjisi Santrali (GES), tam kapasite elektrik üretimine başladı. Dev Santralin açılışa hazır olduğunu aktaran TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, "2 Mayıs Salı günü Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle hizmete alıyoruz" diye konuştu.Santralin aynı zamanda Avrupa'nın en büyüğü olduğunu hatırlatan Ziya Altunyaldız, "20 milyon metrekare büyüklüğe sahip tesiste 3.3 milyon panel kullanıldı. Toplam yatırım büyüklüğü 1 milyar dolar. 1350 megavatlık bir kurulu güce sahip. Yıllık 2 milyondan fazla nüfusun elektrik giderini karşılayabilecek. Öte yandan burası Türkiye'de enerji güvenliğinde çığır açan bir santral konumunda. Yeşil kalkınma stratejimiz çerçevesinde yıllık 1.5 milyon tondan fazla da karbondioksit salınımını engelleyecek bir yatırımdır. Yeşil ve güvenli bir yatırım" değerlendirmesini yaptı.