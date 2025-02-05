Karapınar GES’e kardeş santral

Temiz ve yenilenebilir enerjiyi daha ulaşılabilir kılma hedefiyle sürdürülebilir enerji yatırımlarını her geçen gün artıran Kalyon Enerji, YEKA GES 2024 yarışmaları kapsamında 520 MWp kapasiteli Konya / Karapınar ihalesini kazandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yapılan YEKA GES 2024 yarışmaları kapsamında Karapınar GES için Kalyon Enerji en iyi teklifi verdi.

1 MİLYON 65 BİN MWH ÜRETİM

İhale kapsamında hayata geçirilecek 520 MWp kapasiteli santral, toplam 6 milyon 434 bin 883 metrekare alan üzerinde kurulacak. Santralin tahmini yıllık üretimi 1 milyon 65 bin MWh olurken 700 bin ton karbon salımının engellenmesi hedefleniyor. 1 yıllık enerji üretimi ile yaklaşık 900 bin nüfuslu bir şehrin 1 yıllık evsel enerji ihtiyacı karşılanacak. Kurulum aşamasında yaklaşık 1.100 kişi ve işletme aşamasında yaklaşık 75 kişi ile yöre halkına ciddi anlamda istihdam olanağı sunulacak. İhale ile ilgili açıklama yapan Kalyon Enerji Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO'su Dr. Murtaza Ata, "Ülkemizin enerjide dışa bağımlılığını azaltma, sürdürülebilirlik ve iklim politikalarında hedeflerine ulaşmasında bu yarışmalar büyük önem arz ediyor. Avrupa'nın en büyük, dünyanın sayılı büyüklükteki güneş enerjisi santrallerinden biri olan 1350 MWp kurulu gücündeki Kalyon Karapınar GES'i hayata geçiren Kalyon Enerji olarak şimdi de 520 MWp kapasite ile Karapınar GES'in güneyinde kardeş santralimize başlayacağımızın müjdesini vermekten mutluluk duyuyorum" ifadelerini kullandı.

YÜZDE 90 YERLİLİK ORANI

Enerji Bakanlığı'nın 2017 yılında başladığı modelle yerli üretimi önceliklendirdiğine değinen Ata, "Biz Kalyon Karapınar GES'te olduğu gibi yeni santralimizde kullanacağımız yaklaşık 870 bin adet paneli, yüzde 90'a varan yerlilik oranı ile üretim yapan Kalyon PV'den tedarik edeceğimiz için ayrıca gurur duyuyoruz" diye konuştu.