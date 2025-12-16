KARDEMİR yeni işçi alacak! İşte başvuru tarihi ve şartları

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) tarafından yapılan açıklamada, şirket bünyesinde, işçi statüsünde en az lise mezunu 200 personelin istihdam edileceği duyuruldu.
BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?
Başvuruların, İŞKUR İl Müdürlüğüne yapılacağı aktarılan açıklamada, adayların 15 Aralık'tan itibaren ve en geç 26 Aralık Cuma günü saat 23.59'a kadar başvuru işlemlerini tamamlamaları gerektiği belirtildi.
BAŞVURU ŞARTLARI NE?
KARDEMİR'in internet adresinde yer alan biglilere göre Genel Başvuru Şartları şu şekilde:
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması,
- Kamu haklarından mahrum bulunmaması,
- Devletin güvenliğine, anayasal düzene karşı suçlar ile zimmet, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, kaçakçılık gibi suçlardan hüküm giymemiş olması,
- 15 Aralık 2025 tarihi itibarıyla 30 yaşını doldurmamış olması (15/12/1995 ve sonrası doğumlular),
- Askerlik hizmetini tamamlamış veya askerlikten muaf olması,
- Sağlık muayenesinde çok tehlikeli iş sınıfında çalışmaya engel durumu bulunmaması,
- 3 vardiya düzeninde çalışabilecek olması,
- Ağır efor gerektiren, yüksek ve denge isteyen, gece vardiyası, sıcak, tozlu ve gürültülü ortamlarda çalışmaya uygun olması,
- En az lise mezunu olması gerekiyor.