KARDEMİR yeni işçi alacak! İşte başvuru tarihi ve şartları

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) tarafından yapılan açıklamada, şirket bünyesinde, işçi statüsünde en az lise mezunu 200 personelin istihdam edileceği duyuruldu.

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

Başvuruların, İŞKUR İl Müdürlüğüne yapılacağı aktarılan açıklamada, adayların 15 Aralık'tan itibaren ve en geç 26 Aralık Cuma günü saat 23.59'a kadar başvuru işlemlerini tamamlamaları gerektiği belirtildi.

BAŞVURU ŞARTLARI NE?

KARDEMİR'in internet adresinde yer alan biglilere göre Genel Başvuru Şartları şu şekilde: