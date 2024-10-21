Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri KARGOMsende Türkiye Logistics Summit’te stratejik partner olarak yer alacak
Giriş Tarihi: 21.10.2024 12:58 Son Güncelleme: 21.10.2024 13:09

KARGOMsende Türkiye Logistics Summit’te stratejik partner olarak yer alacak

Türkiye’nin önde gelen, e-ticaret taşımacılığı yapan firmalarından KARGOMsende Türkiye Logistics Summit’e stratejik partner olarak katılım sağlayacak.

KARGOMsende Türkiye Logistics Summit’te stratejik partner olarak yer alacak

UTİKAD (Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği) ev sahipliğinde 23 Ekim 2024 tarihinde Four Seasons Hotel'de gerçekleşecek olan bu önemli zirve, lojistik sektörünün lider isimlerini bir araya getirecek.

Zirvede, lojistik sektörüne dair en güncel konular, yenilikler ve stratejiler masaya yatırılacak. Sektör liderlerinin yanı sıra, CEO'lar, genel müdürler ve üst düzey yöneticiler de katılım sağlayacak. KARGOMsende, e-ticaret sektöründeki yenilikçi çözümlerini ve vizyonunu bu prestijli zirvede paylaşma fırsatı bulacak. Türkiye Logistics Summit, lojistik ve taşımacılık alanında faaliyet gösteren şirketler için büyük bir bilgi paylaşım ve iş birliği platformu olacak.

ARKADAŞINA GÖNDER
KARGOMsende Türkiye Logistics Summit’te stratejik partner olarak yer alacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA