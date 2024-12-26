Karmod Prefabrik premium çelik ev serisinin lansmanını 6 Ocak’ta yapacak

Coğrafi konumu itibarıyla dünyanın en aktif deprem kuşaklarından birinde bulunan Türkiye'deki bu gerçek, mevcut yapı stoklarına karşı kaygı uyandırırken, yeni inşa edilecek olanlarda da dayanıklılığı birincil koşul haline getiriyor. Sağlam zeminlere oturtulmuş, mühendislik hesaplarıyla tasarlanmış, güncel yapı yönetmeliklerine uygun binalar tasarlayan yerli şirketler, deprem anında can ve mal güvenliğini korumak adına güçlü bir kalkan oluşturuyor. Lüks konut projeleri ve yenilikçi mimari çözümleriyle sektörün öncülerinden biri olarak konumlanan Karmod Prefabrik, 6 Ocak'ta lansmanını gerçekleştireceği "İmparatorluk Serisi" ile çelik evlerde depreme dayanıklı olduğu kadar, konforlu yaşam alanları vaat ediyor.

ÇELİK EVLER ORTALAMA %40 DAHA DAYANIKLI

Çelik yapıların betonlara kıyasla yaklaşık %30 ila 50 daha fazla esneklik ve dayanıklılık sağladığını aktaran Karmod Prefabrik Mimarı Muhammet Ensar Çankaya, İmparatorluk Serisi'nin mimari yaklaşımını şu sözlerle tanımlıyor: "Bu projede çelik yapı teknolojilerini en yenilikçi çözümlerle bir araya getirerek, sıradan konutlardan farklı olarak lüks yaşam deneyimi sunan mekanlar oluşturduk. Premium segmentte güven, konfor ve estetik dengesini kusursuz bir uyumla yakaladık. Bunun yanı sıra, yapılarımız depreme dayanıklılıkta en üst düzey standartları karşılıyor ve gönül rahatlığıyla tercih edilebiliyor" dedi.

"ÇELİK EVLERİMİZDEKİ ESNEKLİK, SİSMİK YÜKLERİ ABSORBE EDEREK RİSKİ AZALTIYOR"

İmparatorluk Serisi ile yepyeni bir çağ başlattıklarını söyleyen Muhammet Ensar Çankaya, "Bu serimizde çelik yapıların esnekliği ve dayanıklılığı sayesinde, yüksek düzeyde deprem güvenliği sunuyoruz. Esneklik, sismik yükleri absorbe edebilme kapasitesiyle birleştiğinde, çelik yapıların deprem güvenliği açısından üstünlük sağlamasını mümkün kılıyor. Hafifliği, yapı üzerindeki yükleri minimize ederken, yüksek çekme ve basınç dayanıklılığı sayesinde yapıların stabilitesini artırıyor" ifadelerini kullanarak projelerine dair detayları da paylaştı.

Buna göre Karmod'un İmparatorluk Serisi, 15 tek katlı ve 7 çift katlı model olmak üzere toplam 22 tasarımdan oluşuyor. Modern mimarinin zarafetini taşıyan evler, dayanıklılık, estetik ve konforu bir araya getiriyor. İleri düzey yalıtım teknolojileri, çevre dostu malzemeler ve akıllı sistemlerle donatılan evler, her detayda kullanıcılara özeni hissettiriyor.

"AVRUPA'DAN GETİRDİĞİMİZ ÜRETİM TEKNOLOJİLERİNİ KULLANIYORUZ"

Yaşam alanlarını prestijin zirvesini taşıdıklarına dikkat çeken Karmod Prefabrik Mimarı Muhammet Ensar Çankaya, "Çelik evlerimizi lüks yapı segmentine taşıyan bazı önemli unsurlar bulunuyor. Bunların başında her modelin eşsiz bir hikaye ve tasarıma sahip olması geliyor. Avrupa'dan getirilen ileri teknoloji makinelerle üretimin yanı sıra eklektik bir model kullanıyoruz. Örneğin, modern mimari ile klasik unsurları buluştururken, müşterilerimizin tercihlerine göre iç ve dış tasarımında detayları özelleştiriyoruz" şeklinde konuşarak sözlerini şöyle sonlandırdı.

"Yenilikçi tasarımlarımızı, ileri düzey Ar-Ge çalışmaları ve teknoloji yatırımlarımızla destekliyoruz. Üretim altyapısının modernizasyonu için makine parkurlarına yaptığımız yeni yatırımlarla premium ürün kalitesinde sektörde öncü olarak konumlanıyoruz. Bu inovatif yaklaşımla estetik ve dayanıklılığı birleştirerek, üst segment ürünlerde yeni standartlar belirliyoruz. Çelik ev serimizle bu yaklaşımlarımızı somut projelere dönüştürme gücümüzü ortaya koyuyoruz. Evlerimizin satışını 6 Ocak'ta başlatacağız. İlk 10 müşterimize indirimli fiyat imkanı vereceğiz. Ödeme planlarımızı yıl içinde düzenli olarak güncelleniyoruz ve böylece müşterilerimizin finansal ihtiyaçlarına uygun çeşitli seçenekler de sunacağız. Gelecek yıl da bu serinin devamı niteliğinde farklı projeler ve seriler üzerinde çalışmayı planlıyoruz."

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