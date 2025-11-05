Kasım indirimleri mercek altında

Perakende firmaları ve alışveriş sitelerinin "efsane" ve "şahane" gibi isimlerle kasım ayı boyunca çok sayıda üründe indirim yapacağını duyurması üzerine Ticaret Bakanlığı harekete geçti. Tüketicilerin kasım ayında yoğunlaşan indirim kampanyalarına karşı dikkatli olmaları, indirim öncesi ve sonrası fiyatları karşılaştırmaları mağduriyet yaşamamaları için kampanyaları mercek altına alan bakanlık, süreci yakından takip edecek. Çünkü bu dönemde özellikle indirim döneminde e-ticaret yoluyla yapılan alışverişlerde yanıltıcı fiyat düşüşleri, lojistik süreçlerde aksama, kötü niyetli satıcılarca ayıplı mal gönderimi veya ürün bedelinin tahsil edilmesine karşın mal göndermeme, cayma hakkını kullandırmama gibi sorunlar yaşanabiliyor.

Tüketicilerin bu dönemde sadece "indirim var" diye alışveriş yapmamaları, ihtiyaçlarını dikkate almaları gerektiğini söyleyen Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Ergün Kılıç, "Vatandaşlarımız gerçek indirimle sahte indirimi ayırt etmek için acele karar vermemeli. Ürünün fiyat geçmişini kontrol edip gerekli araştırmaları yapmalı. Şüpheli sitelere kişisel veya kart bilgilerini girmemeli" diye uyardı.

YÖNLENDİRME YAPILIYOR

Özellikle e-ticaret yoluyla yapılan bu alışverişlerde tüketicilerin dikkatli olmaları gereken pek çok husus bulunuyor. İndirim döneminde, yanıltıcı fiyat düşüşleri, lojistik süreçlerde aksama, kötü niyetli satıcılarca ayıplı mal gönderimi veya ürün bedelinin tahsil edilmesine karşın mal göndermeme, cayma hakkını kullandırmama gibi sorunlar tüketicilerin karşı karşıya kaldıkları başlıca olumsuzluklar olarak öne çıkıyor. Kılıç, "son 10 ürün", "stoklarla sınırlı" gibi ifadelerle işletmelerin tüketicileri psikolojik olarak yönlendirdiklerini belirterek, kasım ayındaki indirim dönemlerinde sahte e-ticaret siteleri, çalıntı kart işlemleri ve teslim edilmeyen ürünler nedeniyle yapılan şikayetlerde belirgin artış gözlendiğini anlattı.