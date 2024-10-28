Kasım’da 500 milyarlık satış

Dünya genelinde bir alışveriş çılgınlığına dönüşen ve her yıl tüketicilerin merakla beklediği kasım indirimleri için geri sayım başladı. Yılın en uygun fiyatlarının sunulacağı kasım indirimlerinin yılbaşına kadar sürmesi bekleniyor. Birleşmiş Markalar Derneği Başkanı Sinan Öncel, adetsel olarak bir önceki yılın aynı ayına göre satışların yüzde 50 artacağını öngördüklerini söyledi. Öncel, "Amerika'da bir gün olan indirimler bizde 1 ay sürüyor. Bu yıl pazaryerleri geçtiğimiz yıla göre daha çok reklam yapacaklarını beyan ettiler. Daha fazla reklamın olması da satışları artırır. Kasım ayında toplam 500 milyar TL'lik alışveriş yapılacağını düşünüyoruz. Geçen yıl e-ticaret hacmi en yüksek olan gün 24 Kasım'dı. Bu yıl rekor tazelenecek" diye konuştu.Önceki yıllarda tüketiciler, markaların fiyatları önce yükseltip sonra indirim yaptıklarından şikâyet ediyordu. Bu yıl bu gibi durumların yaşanmayacağını söyleyen Öncel şöyle konuştu: "Önce artış sonra indirim bu yıl olmayacak çünkü bir ürünün kasım indirimleri kategorisine girmesi için son 30 günün en düşük fiyatında olması gerekiyor. Pazaryerleri bunun dışındaki uygulamalara izin vermeyecek. Kendi internet sitesi üzerinden böyle yapan markalara da ciddi yaptırımlar söz konusu. Bu yıl, mağaza ve internet satış fiyatları aynı olacak ama bazı markalar internete özel kampanyalar yapacak."Tüketicilerin bu dönemde sadece indirim var diye alışveriş yapmamasını ve ihtiyaçlarını dikkate alması gerektiğini söyleyen uzmanlar, çeşitli dolandırıcılık türlerine karşı şu önlemleri dile getirdi:Alacağınız ürünü birden fazla sitede araştırıp, mukayese edin.Kapıda ödeme seçeneğini tercih edin.Kargoyla gelen üründe hasar varsa fotoğrafını çekip tutanak düzenletin.Kurumsal olmayan firmalardan kesinlikle alışveriş yapmayın.Alışverişi kendi cihazlarınızla yapın.Halka açık wi-Fi noktalarından alışveriş yapmayın.Kredi kartı veya sanal kredi kartı kullanın.Güvenlik yazılımınız güncel olsun.Alışverişten sonra ekstrelerinizi kontrol edin.