Katar’la swap anlaşması uzatıldı

KATAR
ve Türkiye
, merkez bankaları aralarında var olan swap anlaşmasının süresini uzattı. İki ülke swap büyüklüğünü geçen yıl 5 milyar dolardan 15 milyar dolara çıkarmıştı. Katar Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "TCMB ve Katar Merkez Bankası
arasındaki TL-Katar riyali takas anlaşmasının uzatılması ve tadil edilmesi mutabakatının imzalanmasını memnuniyetle karşılandığı" ifade edildi. Açıklamada, anlaşmanın temel hedefinin yerel para birimleri ile ticareti kolaylaştırmak olduğu vurgulandı.