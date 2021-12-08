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Giriş Tarihi: 9.12.2021

Katar’la swap anlaşması uzatıldı

Katar’la swap anlaşması uzatıldı
KATAR ve Türkiye, merkez bankaları aralarında var olan swap anlaşmasının süresini uzattı. İki ülke swap büyüklüğünü geçen yıl 5 milyar dolardan 15 milyar dolara çıkarmıştı. Katar Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "TCMB ve Katar Merkez Bankası arasındaki TL-Katar riyali takas anlaşmasının uzatılması ve tadil edilmesi mutabakatının imzalanmasını memnuniyetle karşılandığı" ifade edildi. Açıklamada, anlaşmanın temel hedefinin yerel para birimleri ile ticareti kolaylaştırmak olduğu vurgulandı.
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Katar’la swap anlaşması uzatıldı
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