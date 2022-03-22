Katılım bankalarının aktifi 716.5 milyar liraya yükseldi

TÜRKİYE Katılım Bankaları Birliği
(TKBB) katılım bankalarının 2021 yılı finansal sonuçları açıklandı. Buna göre, katılım bankaları, yakaladıkları büyüme oranlarıyla Türkiye ekonomisine katkı sunmayı sürdürdü. Katılım bankalarının toplam aktiflerinin 2020 yılı sonuna göre yüzde 64 artışla 716.5 milyar TL'yi aştığını söyleyen TKBB Başkanı İkram Göktaş
, özvarlıklarının da aynı döneme göre yüzde 38 büyüme ile 36.3 milyar TL seviyesine yükseldiğini kaydetti. Göktaş, katılım bankalarının 2013'ten günümüze kadar sukuk ihraçları ile toplam 226.6 milyar TL tutarında fon topladığını belirterek, şunları kaydetti: "Katılım bankalarının 2021 yılında ihraç etmiş olduğu sukukların toplam hacmi 96.9 milyar TL seviyesinde. Bu da TL cinsinden ilk ihracın yapıldığı 2013'ten günümüze kadarki toplam ihraçların içerisinde yüzde 43'lük bir paya tekabül ediyor. TKBB olarak yatırım, istihdam, üretim ve ihracat olmak üzere 4 sac ayağı üzerine inşa edilen Türkiye Ekonomi Modeli
'nin başarılı olacağına yürekten inanıyoruz." 2021 yılını reel sektöre sağladığı 392.2 milyar TL'lik finansman desteğiyle tamamlayan katılım bankacılığı sektörünün Kur Korumalı TL Katılma Hesabı
ise 71.7 milyar TL'ye ulaştı. İstikrarın en önemli ayağının TL'nin değer kazanması olduğunu belirten İkram Göktaş, "Hedeflenen finansal istikrarın sağlanmasına milletçe destek vermiş oluruz. TKBB olarak, vatandaşlarımıza, iş dünyamıza ve ekonomimize olan desteğimiz sürecek" ifadelerini kullandı.