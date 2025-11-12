Kayıtdışı çalıştırana 2.3 milyar TL ceza

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bakanlığının bütçesi görüşülürken, muhalefetin Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde kozmetik fabrikasında 6 vatandaşın hayatını kaybettiği yangına ilişkin eleştirilerini yanıtladı. Olayla ilgili başmüfettiş ve müfettiş görevlendirerek soruşturma başlattıklarını anımsatan Işıkhan, "Soruşturmanın selameti açısından İŞKUR ve SGK il müdürlerimizle birlikte toplam 7 personeli açığa aldık. Bu sürecin takipçisi olacağız" dedi.2002 yılında yüzde 52 olan kayıt dışı istihdam oranının 2025 yılı ikinci çeyreğinde yüzde 25.9'a düştüğünü belirten Bakan Işıkhan, "Yılın ilk dokuz ayında kayıt dışı işçi çalıştıran iş yerlerine 2.3 milyar lira idari para cezası uygulanmıştır" ifadelerini kullandı. Işıkhan bakanlık olarak yürüttükleri teftişlerde eksik işçilik alacaklarına ilişkin yaklaşık 954 milyon TL'nin işçilere ödenmesini, vergi ve sigorta primi adı altında da kamuya yaklaşık 540 milyon liranın aktarılmasını sağladıklarını söyledi.Mevzuata aykırılığı devam eden iş yerlerine 1.1 milyar lira idari para cezası uyguladıklarını vurgulayan Işıkhan, yerel seçimlerden sonra sendikal ayrımcılık, işten çıkarma ve mobbing konularıyla ilgili 141 ihbar ve şikayet üzerine belediyeler ve iştiraklerine 66 milyon TL lira ceza kesildiğini, 570 milyon lira işçi alacağının ödenmesinin de sağlandığını dile getirdi.Işıkhan, 2025 itibarıyla 256 bin 448 işveren ve 11 milyon 538 bin çalışanın iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verildiğini söyledi. İş sağlığı ve güvenliğinin denetiminde yapay zekâyı devreye alacaklarını dile getiren Işıkhan, "İş sağlığı ve güvenliği teftişlerinin hangi alanlara odaklanacağı konusunda yapay zekâ destekli risk izleme sistemlerini devreye alacağız. İşletmelerin risk profillerinin değerlendirilmesiyle, iş kazalarının henüz ortaya çıkmadan önlenmeleri amaçlanmakta" dedi. Işıkhan, küçük işletmeler için çevrimiçi rehber, dijital eğitim modülleri ve risk değerlendirme araçlarının sunulduğu "Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Dijital Platformu" üzerinde çalışma başlattıklarını açıkladı.2002 yılında 184 TL olan asgari ücreti reel olarak yüzde 223 arttırdıklarını dile getiren Işıkhan, "Bu sene de aralık ayında, 2026 yılında uygulanacak asgari ücreti belirlemek için komisyonumuz toplanacak. Herkesin mutabık kaldığı bir tutarda uzlaşılacağını umut ediyoruz. 2025 yılının ilk 8 ayında 1.5 milyon iş yerine yaklaşık olarak 41.6 milyar lira asgari ücret desteği verdik" değerlendirmesini yaptı.Bakan Işıkhan, 3 yılda istihdamı yıllık ortalama 600 bin kişi artıracaklarını kaydetti. Işıkhan, sigortalı başına verilen prim teşvikinin 2026 sonuna kadar uzatılaması için çalıştıklarını ekledi.