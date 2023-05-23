Kayseri Tayyare Fabrikası’nda üretilen ilk P-24a uçağı meydanda sergileniyor

Ocak ayında atılan imzalarla gerçekleşen ASFAT, TUSAŞ, TOMTAŞ Yatırım ve Erciyes Teknopark ortaklığı ile kurulacak TOMTAŞ Havacılık ve Teknoloji A.Ş'nin Ortak Girişimine meclisinde aldığı kararla destek veren Kayseri Büyükşehir Belediyesi, şimdide Kayseri'nin bu alanda tarihteki başarısını vatandaşlara tanıtıyor.Büyükşehir Belediyesi, 2'nci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü ve Garnizon Komutanlığı iş birliği ile Türkiye'nin en büyük meydanlarından biri olan Cumhuriyet Meydan'ında Kayseri Tayyare Fabrikası'nda üretimi yapılan "PZL" ismi ile bilinen ilk P-24A uçağını sergilemeye başladı.

ALİ DAĞI ETEKLERİNDEN HAVALANMIŞTI

Kayseri'nin bu alanda gösterdiği tarihi başarıyı ve bundan sonra havacılık alanında oynayacağı aktif rolü vatandaşlara tanıtmayı amaçlayan Büyükşehir Belediyesi'nin sergilediği "PZL" ismi ile bilinen ilk uçak P-24A, 29 Mayıs 1937'de Üsteğmen İrfan Bey'in idaresinde Ali Dağı'nın eteklerinden havalanmıştı.

PZL'NİN ÖZELLİKLERİ

Uçak, uzunluğu 7.40 metre olan kanat açıklığı 10.58 metre, yüksekliği ise 2.85 metre olarak Polonya lisansı ile Kayseri Tayyare Fabrikasında (KTF) 1939 yılında üretildi. Tek kişilik olan uçak gündüz şartlarında görev yapabilen, tek motorlu (Gnome-Rhone), motoru burun kısmında, pervaneli ve üstten tek kanatlı "Av" uçağı olarak görev yaptı. 3 adet makinalı tüfek yuvası mevcut olan uçağın Rudder kısmında yer alan kırmızı zemin üzerine beyaz renkle yapılmış ay ve yıldızın yer aldığı Türk Bayrağı motifi dikkat çekiyor. Ayrıca, uçakta kanatların üst ve alt kısımlarında kare formlu kırmızı-beyaz renklerde milliyet işaretleri yer alıyor.

TOMTAŞ KÜLLERİNDEN YENİDEN DOĞDU

22 Aralık 2022 tarihinde Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle ASFAT, TUSAŞ, TOMTAŞ Yatırım ve Erciyes Teknopark ortaklığı ile kurulacak TOMTAŞ Havacılık ve Teknoloji A.Ş'nin Ortak Girişim Sözleşmesi, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın da katıldığı törenle imzalanmıştı. Kayseri'nin gururu tayyare fabrikası 1926 yılında Kayseri'de Tayyare ve Motor Türk AŞ (TOMTAŞ) tarafından kuruldu. Kayseri Tayyare Fabrikası, en iyi havacılık fabrikalarından ve aynı zamanda Türk havacılık tarihinin de en önemli kilometre taşlarından biri oldu. Fabrikada, 1941 yılına kadar aralarında Alman Junkers A-20, Alman Gotha 145, Alman Junkers F-13, ABD Curtiss Hawk muharebe uçağı, ABD Fledgling eğitim, Polonya P-24 uçağı ve planör olmak üzere çeşitli tip ve farklı özellikte yaklaşık 200 adet uçak üretildi.