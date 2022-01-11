Kazakistan’daki THY personellerini getirecek uçak Almatı’dan havalandı

Kazakistan'da meydana gelen olayların ardından uçuşların durdurulmasıyla Almatı şehrinde görevde bulunan Türk Hava Yolları pilot ve kabin çalışanlarının yanı sıra özel hava kargo şirket personellerinin ve Türk vatandaşlarının tahliyesini yapan TK-6093 sefer sayılı uçak saat 10.40'ta hareket etti.



Kazakistan Hükümeti ve Sivil Havacılığı'ndan alınan izinlerinden ardından Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, Kazakistan'a giderek tahliye seferindeki operasyonu yakından yöneterek personeline eşlik ediyor. Tahliye uçağında 3'ü bebek 167 yolcu bulunuyor.