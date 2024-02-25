Kazanmanın formülü: Doğru hisse, uzun vade

Para politikasındaki normalleşme, enflasyonla mücadeledeki kararlılık, Türkiye'nin gri listeden çıkış sürecinin başlaması, risk primindeki düşüş ve önümüzdeki dönemde not artırımına ilişkin beklentilerin güçlenmesi, Borsa İstanbul'un 2024'e hızlı başlamasını sağladı. Son 8 haftadır kesintisiz yükselişini sürdüren Borsa İstanbul'da endeks geçen haftayı 9.374 puanla kapanış rekoru kırarak tamamladı. DÜNYANIN ZİRVESİNDETarihi zirvesini 9.416 puana taşıyan Borsa İstanbul'da şirketlerin piyasa değeri de 404 milyar dolara çıktı. Borsa İstanbul son 1 ayda yüzde 17.91, yıl başından bu yana ise yüzde 25.5 ile dünyanın en fazla yükselen piyasası oldu. Borsa İstanbul son 1 yılda yüzde 84.3 ile yükselişte, Arjantin'in ardından ikinci sırada yer alıyor. BIST-100 Endeksi yıl içerisinde gördüğü en düşük seviyeye göre de yüzde 36.5 ile en fazla yükselen endeks konumunda bulunuyor.Sermaye Piyasası Kurulu'nun halka arzlara tekrar izin vermesiyle birlikte, yatırımcının borsaya dönüşü de hızlandı. Getiri arayışındaki yatırımcılar, halka arzların başlamasıyla birlikte rotayı yine borsaya çevirdi. 9 Şubat'ta 7 milyon 200 bin olan yatırımcı sayısı, 23 Şubat'ta 7 milyon 974 bine çıktı. Yatırımcı sayısında 2 haftadaki artış 774 bine ulaştı.Devam eden yabancı girişinin ve Merkez Bankası'nın son faiz kararında TL'de reel değerlenmeye işaret etmesinin etkisiyle seçim sonrasında Borsa İstanbul'un tekrar ön plana çıkması bekleniyor. Gelişmekte olan ülkelerin 1 yıl sonrasına ilişkin fiyat/kazanç oranı değerlemesine göre, Borsa İstanbul benzer ülke borsalarına göre yüzde 66 iskonto ile işlem görüyor. BIST-100'ün 1 yıl ileri fiyat/kazanç oranı 4 seviyesinde bulunurken, gelişmekte olan ülkelerin ortalaması 11.8 olarak belirlendi. Endeksin kısa vadede ilk hedefinin 10 bin olduğu belirtiliyor.İSTATİSTİKLER, borsada uzun vadede, doğru hisse seçildiğinde kazanıldığını net bir biçimde ortaya koyuyor. Borsa İstanbul'da endeks son 5 yılda yüzde 809, 4 yılda yüzde 702, 3 yılda yüzde 518, 2 yılda ise yüzde 365 değer yükseldi. Türkiye'nin kendi sektörlerinde lokomotif şirketlerinin yer aldığı BIST-30 Endeksi'nde yer alan hisse senetlerinden 13'ü son 5 yılda yüzde 1.000'den fazla yükseldi. Bu süreçte Gübre Fabrikaları yüzde 5.801, Alarko yüzde 5.374, Hektaş yüzde 5.011 değer kazandı.SON 3 yıla bakıldığında ise daha çarpıcı bir tablo olduğu görülüyor. Endeksin yüzde 518 yükseldiği son 3 yılda BIST-30'daki 6 hisse yüzde 1.000'den fazla prim yaptı. Bu dönemde Türk Hava Yolları (THY) yüzde 2.166 ile getiride ilk sırada yer aldı. THY'yi yüzde 1.659 ile Kontrolmatik, yüzde 1.184 ile Tüpraş, yüzde 1.116 ile İş Bankası C, yüzde 1.102 ile Alarko Holding ve yüzde 1.013 ile Pegasus takip etti.SERMAYE Piyasası Kurulu'ndan onay alan Mogan Enerji ve Artemis Halı bu hafta halka açılacak. Mogan Enerji, sermayesinin yüzde 11'ini oluşturan 262 milyon 635 bin adet hisseyi, 11.3 liradan satacak. Halka arz büyüklüğü 2 milyar 975 milyon lira olurken, şirket değeri 27.6 milyar TL olarak belirlendi. Halka arz için 28-29 Şubat ve 1 Mart tarihlerinde talep toplanacak. Artemis Halı ise sermayesinin yüzde 28.5'ini oluşturan 20 milyon adet hisseyi 25.35 liradan halka arz edecek. Halka arz büyüklüğü 507 milyon TL, şirket değeri ise 1 milyar 774 milyar TL olarak belirlendi. Halka arz için 27 ve 28 Şubat'ta talep toplanacak.