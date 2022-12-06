Kemal Kılıçdaroğlu’nun akıl hocası ’DARON’ IMF’ci çıktı: Bu sözler çok konuşulur! İçeriye değil dışarıya mesaj

İÇERİYE DEĞİL DIŞARIYA MESAJ

Daron Acemoğlu'nun CHP'ye yakınlığı ile bilinen Cumhuriyet Gazetesi'ne verdiği raportajdaki IMF sözleri yeniden gündem oldu. Acemoğlu "Bir IMF programı problemleri çözebilir mi?" sorusuna verdiği adeta içeriye değil dışarıya mesaj olarak algılandı. İşte o cevap:

"Evet, Türkiye için ciddi riskler var. En yüksek enflasyon oranlarından birine ve cari işlemler açığında da en yüksek oranlardan birine sahip bulunuyoruz. Ama dediğim gibi, altta yatan yapısal problemlerden daha çok endişeliyim. Bir IMF programının yardımcı olabileceğini düşünüyorum, ama sadece kısa vadede değil orta vadede düşünmemiz gerekiyor."