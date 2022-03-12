18. TARIM Fuarı'na katılan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi
, "Ukrayna-Rusya savaşında gördük ki, cebimizdeki teknoloji bizi doyurmuyor. Paramız olsa bile istediğimizi alamıyoruz. Mutlak surette kendi ürettiklerimize kavuşabiliyoruz. Eksiğimiz olan üretimle ilgili noksanımız olan ürünlerde de, önümüzdeki yıllarda bu noksanımızı, eksiğimizi tamamlayarak kendi kendimize yeter hale geleceğiz" dedi. Bunu temel ürünler için söylediğini belirten Kirişçi, şunları kaydetti: "Bunlara 'stratejik ürünler' diyoruz. Anadolu tabiriyle un, yağ ve şekerdir. Bunlarla ilgili hammaddeye baktığımızda zaten ne olduğunu anlarız. Bir tarafta hububat, bir tarafta yağlık tohumlar, bir tarafta pancar. Bunun üçü de var mı bu bölgede? Var" değerlendirmesini yaptı.