Kent meydanlarına depozito iade noktası

Başkan Recep Tayyip Erdoğan
'ın eşi Emine Erdoğan
'ın himayelerinde yürütülen Sıfır Atık Projesi
kapsamında Türkiye
, 1 Ocak 2022 itibarıyla Depozito İade Sistemi'ne geçecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Türkiye Çevre Ajansı
(TÜÇA) tarafından yürütülecek çalışmalar son aşamaya geldi.
Depozito sisteminin nasıl işleyeceği de belirlendi. Buna göre, ülke genelinde AVM, büyük market ve kent meydanları gibi alanlara depozito iade noktaları oluşturulacak. Depozito iadesi şimdilik yalnızca pet, cam ve alüminyum içecek şişeleri için yapılacak.
OCAK 2022'DE DEVREDE
TÜÇA, belirlenen depozito ücretlerini üreticilerden tahsil ederek, tüketicilere iade edecek. Üretici firmaların yatırdıkları depozito bedelleri TÜÇA'nın hesaplarında tutulacak. Bu ücretler, tüketicilerin boş ambalajları iade etmeleri durumunda kendilerine verilecek. Tüketicilerin boş şişeleri iade edebilmek için bir süre sınırı bulunmayacak. İade edilmeyen ambalajlara ait depozito ücretleri TÜÇA tarafından başka bir amaçla kullanılmayacak.
VATANDAŞA EK YÜK YOK
Ülke genelinde AVM, büyük market ve kent meydanları gibi alanlara kurulacak depozito iade noktaları ile vatandaşlar buraya atacakları her bir şişe için depozito ücreti alacak. Bunun için uygulama ve kredi kartı benzeri bir kart üzerinde çalışılıyor. Vatandaşlar daha sonra hesaplarında biriken bu parayı kartın geçtiği herhangi bir yerde harcayabilecek. Depozito ücreti iadesi alınan ambalajlar için vatandaşa ek bir yük gelmeyecek.
YILDA 1.5 MİLYAR TL
Türkiye'de ambalaj rakamları kişi başı yılda 279, toplamda ise 20 milyar adeti buluyor. Parklara, bahçelere, denizlere atıldığında çevresel kirliliğe yol açan bu atıkların geri iadesi ile ekonomiye yıllık 1.5 milyar lira da katkı sağlanacak.