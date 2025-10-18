Kepezüstü Kavşağı açıldı: 1,7 milyar lira tasarruf sağlanacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya'ya gelerek Kepezüstü ve Sanayi Farklı Seviyeli Kavşaklarının açılışını gerçekleştirdi. Açılış töreninde konuşan Uraloğlu, Antalya'ya her zaman "eser ve hizmet" anlayışıyla geldiklerini belirterek, "Bu projeler sadece birer ulaşım yatırımı değil, Antalya'nın turizmine, ticaretine ve günlük yaşamına nefes aldıracak birer kalkınma hamlesidir" dedi.

"ANTALYA'YA HER ZAMAN ESERLE GELDİK"

Bakan Uraloğlu, Antalya'ya daha önce de önemli ulaşım projeleri kazandırdıklarını hatırlatarak şunları söyledi: "En son geldiğimizde Antalya-Alanya Otoyolu'nun temelini atmış, yat turizminin yeni merkezi olacak Demre Yat Limanı'nın açılışını gerçekleştirmiştik. Antalya'ya her zaman hizmetle, eserle, bereketle geliyoruz. Bugün de bu güzel şehre Kepezüstü ve Sanayi Farklı Seviyeli Kavşakları'nın açılışını yapmak için geldik. Buradaki törenimizin ardından Elmalı'ya geçerek Elmalı Şehir Geçişi ve Elmalı-Avlanbeli kesiminin açılışını yapacak, Avlanbeli-Finike kesiminin de temelini atacağız."