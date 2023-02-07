Kesintisiz iletişim için uzmanlar işbaşında

Deprem bölgesinde haberleşme ve iletişimin kesintisiz sürdürülmesini hedefleyen Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), depremin ilk anından itibaren kurduğu Kriz Merkezi ile operatörleri koordine etmeye başladı. BTK uzmanları Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan'ın talimatıyla depremden etkilenen 10 ile giderek, iletişim altyapısını yerinde koordine etmeye başladı. Bölgeye taşınan mobil baz istasyonlarının yeterliliği, erişilemeyen yerlere mobil haberleşme altyapısının taşınması, internet ve telefon hizmetlerinden yararlanılıp yararlanılamadığı gibi hususlar yerinde kontrol edilecek. Deprem sebebiyle haberleşme altyapısının zarar görmesi nedeniyle bölgeye yüzlerce mobil baz istasyonu ve 2 adet acil iletişim aracı sevk eden BTK, şimdi de Ankara'da görevli uzman personelini depremden etkilenen 10 ile gönderdi.Haberleşme sorununun çözümü için Aselsan gibi kurumlara ait uydu iletişim terminalleri de bölgeye sevk edilirken, deprem illerinde yüzlerce mobil baz istasyonu da çalışır duruma getirildi. Bölgeye taşınan mobil baz istasyonlarının yeterliliği, erişilemeyen yerlere mobil haberleşme altyapısının taşınması, internet ve telefon hizmetlerinden yararlanılıp yararlanılamadığı gibi hususların yerinde kontrol edilmesi için 10 ile BTK uzmanları gönderildi.HABERLEŞMEDE sabit baz istasyonlarıyla alakalı da sıkıntılar yaşanırken, sorunun temelinde hasar gören enerji hatlarından kaynaklanan elektrik kesintileri yer alıyor. Elektriği henüz gelmeyen yerlerdeki baz istasyonlarına jeneratörler gönderilirken, deprem bölgesinde mevcutta 10 bin 718 baz istasyonunun çalışır durumda olduğu ifade edildi.