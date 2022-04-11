Kıdem tazminatında Sağlık raporu detayı! İşte 10 soruda merak edilenler





Kıdem tazminatına ilişkin merak edilen bazı soruların yanıtları şöyle:



1-Kıdem tazminatı tavanı da memur, emekliye Temmuz zammıyla birlikte artacak mı?



Bu yıl için kıdem tazminatı tavanı 10 bin 848 lira olarak belirlendi. Ocak ayı ile birlikte alınacak en yüksek kıdem tazminatı 108 bin 486 lira oldu. Bu miktarı Hazine ve Maliye Bakanlığı her yıl memur maaş katsayılarına göre belirliyor. Bu tutar 30 Haziran'a kadar geçerli olacak. Çalışanın maaşı bu tutarın üzerinde de tazminat hesabında olsa belirlenen tavan miktar uygulanıyor.