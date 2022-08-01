Kira fiyatları düşecek mi? Evini yüksek rakamlarla kiralayanların önemli kısmı pişman

Aşa, birçok mal sahibinin mahkemelik ve icralık olduğunu kaydederek, "Hatta eve zarar verip habersiz konuttan çıkan kiracılar var. Kiracılar ile ev sahipleri arasında ciddi kavgalar var" ifadelerini kullandı.

"Son dönemde yüksek gelir hevesiyle aşırı zam yaparak evini kiraya veren ya da mevcut kontratını yüksek rakamla yenileyen mülk sahiplerinin önemli kısmı pişman" diyen Aşa, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Çünkü ilk 4-5 ay güzel gidiyor ancak sonraki aylarda ödemelerin zamanında yapılamadığı görülüyor. Bu nedenle mal sahiplerinin önemli kısmı pişman oluyor. Özellikle sadece kira geliri olan ev sahipleri '10 bin liraya vereceğime 6-7 bin lira olsun ama zamanında ödesin' diyor. Ev sahiplerinde bu psikoloji hakim olmaya başladı."