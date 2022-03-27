Kira geliri olanlar dikkat! Beyan süresi için son 5 gün

Türkiye'de meskeni ve işyerini kiraya veren yaklaşık 13 milyon vatandaş için beyanname süresi 31 Mart'ta doluyor. 1 Ocak-31 Aralık 2021 döneminde kiraladığı konuttan 7 bin TL, işyerinden ise 53 bin TL'nin üzerinde getiri elde eden mükelleflerin beyan dönemi için son 5 gün kaldı.