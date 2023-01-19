Kirada manipülasyonun önüne geçecek proje

GYODER Başkanı Mehmet Kalyoncu, hem akıllı hem vicdanlı şehirlere ihtiyaç duyulduğunu ifade ederek, "Ana vizyonumuz 4T. Teknoloji, tasarım, tabiat ve toplum prensipleri ile sektörümüzün tüm paydaşlarını ileriye taşıyacağız" dedi. "Yap-sat" modelinin yanı sıra "yap-kirala" modelini önerdiklerini ve bu modelin, kurumsal kiraya veren işletmeler üreterek kira bedellerinde bir manipülasyon olmasının önüne geçeceğine inandıklarını ifade eden Kalyoncu, "Konut, AVM ve ofis üçlemesinin bizi tek başına geleceğe taşımayacağını biliyor, bu üçlüyü 'lojistik, sanayi ve veri merkezi' ile güçlendiriyoruz. Artık kamusal alanlara odaklanıyoruz. Enerji üreten ve sürdürülebilir bir gayrimenkul anlayışı 2023 rotamızın önemli unsuru" diye konuştu.Başkan Yardımcısı Neşecan Çekici de "Konut Projeleri İçin Pazaryeri" projesi hazırladıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti: "Sıfır konut projelerinin tüm detayları ile incelenebileceği, fiyatları konusunda şeffaflık sağlayan, belediye ve tapu kayıtları ile diğer yasal durum bilgilerini içerebir platform ne yazık ki bulunmuyor. Bu proje fiyatlar konusundaki manipülasyon ve fırsatçılık endişesini ortadan kaldıracağız."