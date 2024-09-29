Kiralamada ticarilerin payı yüzde 7.4’e çıktı

Operasyonel araç kiralama sektöründe, hafif ticari araçların payı yükseliyor. 2018'de yüzde 2.9 olan hafif ticarilerin payı 2024'ün ilk altı ayında yüzde 7.4'e çıktı. Ticarilerin payı yüzde 155 büyüdü. Tüm Oto Kiralama ve Mobilite Kuruluşları Derneği'nin (TOKKDER), bağımsız araştırma şirketi NielsenIQ iş birliği ile hazırladığı rapora göre, sektörün araç parkının yüzde 46.2'si kompakt sınıf araçlardan oluşurken, küçük sınıf araçlar yüzde 30.6 ve üst-orta sınıf araçlar yüzde 10.9 pay aldı. Dizel araçların payı gerilerken, hibrit ve elektrikli araçların payı yüzde 92'ye yükseldi. Operasyonel araç kiralama sektörünün büyüme potansiyeline değinen TOKKDER Yönetim Kurulu Başkanı Kağan Yaşa, "Ülkemizde iş amaçlı kullanılan araçların ancak yüzde 10'u operasyonel kiralama yöntemiyle finanse edilmiş durumda. Avrupa Birliği ülkelerinde ise şirket araçlarının finansmanında operasyonel kiralamanın payı son 7 yıl içinde yüzde 48'den 57'ye çıktı. Ülkemiz operasyonel araç kiralama sektörünün önümüzdeki dönemde sağlam adımlarla ve sürdürülebilir şekilde büyüyeceğini söyleyebilirim" dedi.Operasyonel araç kiralama sektörü 2024'ün ilk altı ayında 43.4 milyar TL'lik yeni araç yatırımı yaparak 34 bin adet aracı filosuna kattı. Sektörünün toplam araç sayısı 2023 sonuna göre yaklaşık yüzde 1.2 artarak 257 bine ulaşırken sektörün aktif büyüklüğü 215 milyar TL'yi aştı.