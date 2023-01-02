Kısa vadede ilk hedef 6.500 puan

Enflasyondan korunmak isteyen yatırımcıların akınına uğrayan Borsa İstanbul, 2022'de 23 yılın en büyük yükselişine imza attı. Son 4 yıldır kesintisiz yükselen Borsa, aynı zamanda, yüzde 65'e gerilemesi beklenen 2022 enflasyonunun da yaklaşık 3 katı daha iyi bir performans sergiledi.Borsada endeks 2022 yılını yüzde 196.6 yükselişle tamamladı. Geçen yıl en fazla prim yapan endeks yüzde 537 ile ulaştırma endeksi olurken, ikinci sırada yüzde 380 ile elektrik endeksi yer aldı. Yatırımcıların yoğun ilgi gösterdiği halka arzların performansını gösteren halka arz endeksi ise geçen yılı yüzde 267 artışla tamamladı. En az değer kazanan endeks ise yüzde 66 ile spor oldu. Borsa İstanbul, 2022'de yüzde 225 yükselen Venezuella Borsası'nın ardından dünyada en fazla yükselen ikinci piyasa oldu.Yabancıların satışlarının devam ettiği 2022'de yerli yatırımcı sayısı 1 milyon 435 binlik artışla 3 milyon 790 bine çıktı. Yatırımcılar özellikle halka arzlara büyük ilgi gösterdi. 2021'de 52 şirket 21.6 milyar liralık halka arz gerçekleştirirken, 2022'de ise 40 şirket 15.8 milyar liralık hisse satışı yaptı. Bu halka arzlara 122 milyar liralık talep geldi.Borsa İstanbul, başkanlık sistemine geçilen 2018'in ardından 4 yıl art arda kesintisiz yükselişe imza atarak en uzun soluklu ikinci yükseliş trendini yakaladı. Borsada 2018 sonunda 912.7 puan olan endeks, o tarihten bu yana 4 yılda yüzde 503 yükseldi. Borsa İstanbul 2022'de aynı zamanda tarihinin en büyük beşinci yükselişini yaptı. Endeks daha önce 1989'da yüzde 493, 1999'da yüzde 485, 1993'te yüzde 416 ve 1997'de de yüzde 253 prim yapmıştı.2021 sonunda 1.9 trilyon lira olan şirketlerin değeri, 2022'de 5.9 trilyona çıktı. Dolar bazında ise 314 milyar dolara ulaşıldı. 12 şirketin piyasa değeri 100 milyar lirayı geçti.BIST-100 Endeksi'nde geçen yıl en fazla değer kazanan yüzde bin 292 ile Gesan oldu. Bunu yüzde bin 182 ile Kontrolmatik, yüzde 739 ile Odaş, yüzde 627 ile Hektaş, yüzde 604 ile THY takip etti. BIST-100'de sadece 3 hisse değer kaybetti. Borsanın genelinde ise 516 hisseden sadece 9'u düştü. BIST-30'daki 30 şirketten 29'u geçen yılı yüzde 100'un üzerinde artışla tamamladı.2022'de 165 hissenin getirisi yüzde 200'ü geçti.GCM Yatırım Araştırma Müdür YardımcıBorsa İstanbul küresel borsaların değer kaybettiği bir yılda pozitif ayrıştı. Borsa İstanbul 100 endeksi yüzde 200 oranındaki pozitif performansı ile dünyanın en önemli problemi enflasyonu yenmekle kalmadı, reel açıdan sağladığı kazanımlar ile yerli yatırımcı için zor geçen bir yılda yüzleri güldürmeyi başardı. Yılın son 6 ayında gelen yerli yatırımcı ve 3.7 milyonu aşan katılımcısı ile borsamız 37 yıllık tarihinin en önemli dönemini yaşamaktadır.Ata Yatırım Yurtiçi Piyasalar Direktörüİstanbul Borsası tüm dünyada 2022'nin yıldızı oldu. TL bazında yüzde 200, dolar bazında yüzde 115 getiri ile enflasyonu yenerek yatırımcısını güldürdü. Bu getiriyi payı yüzde 30'un altında kalan yabancı yatırımcı kaçırdı. Ekonomik politikalar alternatif piyasalarda ciddi bir enerji birikmesine neden olmasına rağmen alternatifsizliğe bağlı risk iştahı devam ediyor. Hem para girişi hem de artan yatırımcı sayısı ile talep halen güçlü. Mevcut politikaların devam etmesi halinde bu ilginin devam etmesi beklenebilir.Tera Yatırım BaşekonomistiTasarruf sahipleri yükselen enflasyon karşısında önce KKM'yi tercih etti. Fakat geçtiğimiz aylarda KKM getirisinin faiz ile sınırlı kalması ve enflasyon altında getiri etmesiyle yatırımcılar BIST'e giriş yaptı. Fonlara ve doğrudan piyasaya giren para ile hisse senetleri yükselişe geçti. Yatırımcılar alternatif bir getiri aracı bulana kadar BIST'e talep devam edecek. Dışarı kaynaklı haber akışının geri planda kaldığı, yerli yatırımcıların ağırlıklı olduğu piyasa ön planda.Dinamik Yatırım Menkul Değerler Yönetim Kurulu BaşkanıBİST-100 endeksinde şu anki değerleme raporlarını dikkate aldığımızda 6.000-6.500 seviyeleri görülebilir. Borsada zirvelerin oluşmasında, diğer yatırım ürünlerine göre alternatifsiz oluşu, yerli yatırımcının ilgisinin devam etmesi, Bitcoin'in düşük seviyelerde uzun süre işlem görmesi nedeniyle bir kısım yatırımcının Borsa tarafında yatırım yapmaya başlaması ve çarpanlar bazında düşük hisselerin var oluşu etkili oldu. Yeni zirvelerin gelebileceği görüşündeyiz.