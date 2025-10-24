Kişi başı gelir 2026’da 18.621 dolara çıkacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ve 2024 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin sunuşunu gerçekleştirdi. Yılmaz, "Kişi başına düşen milli gelirin 2026'da ise 18 bin 621 dolar seviyesine çıkması beklenmektedir. 2025 yılını tamamlarken milli gelirimiz ilk kez 1.5 trilyon doların üzerine çıkarken kişi başına gelir de ilk defa 17 bin dolar eşiğini aşacak. Ülkemizin, tarihinde ilk kez, yüksek gelirli ülkeler grubuna girmesi bekleniyor" dedi. 2026 bütçesinin 'istikrar ve refah' bütçesi olduğunu anlatan Yılmaz, "Bütçemiz, yatırımı, istihdamı, üretimi ve ihracatı destekleyerek; kalıcı istikrarı, kapsayıcı kalkınmayı ve refahı toplumun tüm kesimlerine yaymayı hedeflemektedir. Hazırlanan bütçe teklifinde, toplumun hiçbir kesimi dışlanmadan; her bir vatandaşımızın büyümenin sağlayacağı imkânlardan adil biçimde yararlanması esas alınmıştır" diye konuştu.

KESİNTİSİZ BÜYÜME

Küresel ölçekte enflasyonla mücadelede uygulanan sıkı politikaların dış talebi zayıflatan etkisinin 2025'te artan belirsizliklerle birlikte sürdüğünü aktaran Yılmaz, "2025 yıl genelinde büyümenin OVP ile uyumlu, dengeli bir kompozisyonla yüzde 3.3 olarak gerçekleşmesi öngörülmektedir. Böylelikle ülkemizin kesintisiz büyüme süreci 16'ncı yılına taşınmış olacaktır. 2026 yılında ise yüzde 3.8 oranında büyüme kaydedilmesi hedeflenmektedir" dedi.