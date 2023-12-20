Kıtaları birleştiren güç Avrasya Tüneli 7 yaşında... Ekonomiye katkısı 200 milyon dolar

Türkiye'nin yüz akı projelerinden birisi olan yap - işlet –devret modeliyle yapılan Avrasya Tüneli, 7 yıl önce 20 Aralık 2016 tarihinde açıldı. İstanbul'un iki yakasını Fatih Cankurtaran ile Üsküdar Koşuyolu arasında birleştiren Avrasya Tüneli'nin yapımında 700 mühendis ile 12 binden fazla insan çalıştı. Toplamda 14.6 kilometrelik bir güzergaha sahip olan Avrasya Tüneli'nin 5.4 kilometrelik kısmı denizin altında bulunuyor.
119 MİLYON 434 BİN ARAÇ GEÇTİ
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı verilerine göre, Avrasya Tüneli'nden şimdiye kadar 119 milyon 434 bin 869 araç geçti. Günlük 68 bin 500 araç geçme garantisi bulunan Avrasya Tüneli, defalarca bunun üzerine çıkarak geçiş rekoru kırıldı. En son 10 Kasım'da geçen 86 bin 576 araçla rekor tazelendi. 1 Mayıs 2022 tarihinden itibaren de motosiklet geçişlerine izin verilen Avrasya Tüneli'nden şimdiye kadar 848 bin 313 motosiklet geçti. İstanbul'un iki yakası arasındaki mesafeyi kısaltan, zaman, yakıt ve kaza maliyetlerinde azalma sağlayan Avrasya Tüneli şimdiye kadar 200 milyon dolarlık ekonomik katkı sağladı.
14 ÖDÜLE LAYIK GÖRÜLDÜ
Avrasya tüneli, şimdiye kadar başta Engineering News Record (ENR) Dergisi, "Dünya Çapında En İyi Tünel Projesi",ITA (International Tunnel Association) Uluslararası Tünelcilik Ödülleri, 'Yılın Projesi' Ödülü, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, En İyi Çevresel Ve Sosyal Uygulama Ödülü, Thomson Reuters Project Finance International (PFI), En İyi Altyapı Proje Finansman Anlaşması, Euromoney Project Finance Deals of the Year, Avrupa'nın En İyi Proje Finans Anlaşması, Emea Finance, En İyi Kamu-Özel Sektör Ortaklığı, Infrastructure Journal, En Yenilikçi Ulaşım Projesi ödülü olmak üzere toplamda 14 ödüle layık görüldü.