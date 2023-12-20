Kıtaları birleştiren güç Avrasya Tüneli 7 yaşında... Ekonomiye katkısı 200 milyon dolar

119 MİLYON 434 BİN ARAÇ GEÇTİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı verilerine göre, Avrasya Tüneli'nden şimdiye kadar 119 milyon 434 bin 869 araç geçti. Günlük 68 bin 500 araç geçme garantisi bulunan Avrasya Tüneli, defalarca bunun üzerine çıkarak geçiş rekoru kırıldı. En son 10 Kasım'da geçen 86 bin 576 araçla rekor tazelendi. 1 Mayıs 2022 tarihinden itibaren de motosiklet geçişlerine izin verilen Avrasya Tüneli'nden şimdiye kadar 848 bin 313 motosiklet geçti. İstanbul'un iki yakası arasındaki mesafeyi kısaltan, zaman, yakıt ve kaza maliyetlerinde azalma sağlayan Avrasya Tüneli şimdiye kadar 200 milyon dolarlık ekonomik katkı sağladı.