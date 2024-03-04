KKM’de 27 hafta kesintisiz düşüş

Mayıs seçimlerinin ardından yeni ekonomi yönetiminin enflasyonla mücadeledeki kararlılık doğrultusunda para politikasında sağlanan normalleşme ve Kur Korumalı Mevduat'tan (KKM) kademeli çıkış stratejisi sonuç vermeyi sürdürüyor. Özellikle ağustos ayından bu yana, KKM'de düşüş süreci hız kesmeden devam ederken, buradan çıkan paranın da tercihini normal vadeli mevduattan yaptığı görülüyor.Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) haftalık verilerine göre 18 Ağustos 2023'te 3.4 trilyon lira ile tarihi zirvesini gören kur korumalı mevduatta, o tarihte başlayan düşüş kesintisiz 27 haftaya ulaştı. KKM'nin büyüklüğü 23 Şubat 2024 tarihi itibarıyla 2 trilyon 324 milyar liraya geriledi. Bu dönemde KKM'de yaşanan düşüş 1 trilyon 84 milyar liraya ulaştı.Söz konusu 27 haftalık dönemde bankalardaki toplam mevduat yüzde 16.5 artarak 15 trilyon 128 milyar liraya ulaştı. KKM'nin toplam mevduat içerisindeki payı yüzde 26.2'den 15.3'e geriledi. Bu dönemde TL mevduat ise 1 trilyon 327 milyar lira artarak 8 trilyon 881 milyar liraya çıktı. TL mevduatın toplamdaki payı yüzde 58.7 oldu. KKM'nin TL mevduatlar içerisindeki payı ise yüzde 45.1'den 26.2'ye geriledi.DÖVİZtevdiatlarının payı ise, döviz hesaplarındaki azalışa rağmen, kurdaki yükselişin etkisiyle, sınırlı bir düşüşle yüzde 41.8'den 41.2'ye geriledi. Ağustos sonunda 205.9 milyar dolar olan döviz tevdiat hesaplarının büyüklüğü, 23 Şubat 2024 tarihi itibarıyla 202.2 milyar dolara düştü.