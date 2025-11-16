Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri KKTC için özel sistem 2026’da devrede
Giriş Tarihi: 16.11.2025

KKTC için özel sistem 2026’da devrede

KKTC için özel sistem 2026’da devrede
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Bakanlıkça geliştirilen Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi'nin (BKMYBS) KKTC'de başarıyla kurularak bütün testlerinin tamamlandığını, projenin 1 Ocak 2026'da uygulamaya alınacağını belirtti. Şimşek, KKTC Maliye Bakanlığının teknoloji altyapısının güçlendirilmesini önemsediklerini dile getirerek, "Bu kapsamda Bakanlığımızca geliştirilen Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi KKTC'de başarıyla kurulmuş ve bütün testleri tamamlamıştır. Bu önemli proje 1 Ocak 2026'da uygulamaya alınacaktır" ifadelerini kullandı.
ARKADAŞINA GÖNDER
KKTC için özel sistem 2026’da devrede
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz