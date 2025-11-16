KKTC için özel sistem 2026’da devrede

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Bakanlıkça geliştirilen Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi'nin (BKMYBS) KKTC'de başarıyla kurularak bütün testlerinin tamamlandığını, projenin 1 Ocak 2026'da uygulamaya alınacağını belirtti. Şimşek, KKTC Maliye Bakanlığının teknoloji altyapısının güçlendirilmesini önemsediklerini dile getirerek, "Bu kapsamda Bakanlığımızca geliştirilen Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi KKTC'de başarıyla kurulmuş ve bütün testleri tamamlamıştır. Bu önemli proje 1 Ocak 2026'da uygulamaya alınacaktır" ifadelerini kullandı.