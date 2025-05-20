Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri KKTC, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için konut alma hakkını artırdı
Giriş Tarihi: 20.5.2025 09:28 Son Güncelleme: 20.5.2025 09:28

KKTC, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için konut alma hakkını artırdı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Hükümeti "Yasa Gücünde Kararname" çıkararak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının konut alma haklarını artırdı.

AA
KKTC, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için konut alma hakkını artırdı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Hükümeti "Yasa Gücünde Kararname" çıkardı. Böylelikle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının konut alma haklarını artırıldı.

KONUT ALMA HAKKINA DÜZENLEME

Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameye göre, daha önce KKTC'den 3 daire veya 1 müstakil ev/villa alma hakkı bulunan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının bu hakları, 6 daireye ve 3 müstakil ev/villaya yükseltildi. KKTC'nin çıkardığı "Yasa Gücünde Kararname" ile diğer yabancıların da konut alma haklarında düzenleme yapıldı.

16 MAYIS'TAN İTİBAREN YÜRÜRLÜKTE

Daha önce KKTC'den 1 daire veya 1 müstakil ev/villa alabilen Türkiye dışındaki yabancı ülkelerin vatandaşlarının bu hakkı, 3 daire veya 2 müstakil ev/villaya çıkarıldı. Alınan yeni kararlar Resmi Gazete'de yayımlanarak 16 Mayıs itibarıyla yürürlüğe girdi.

ARKADAŞINA GÖNDER
KKTC, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için konut alma hakkını artırdı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz